Secretlab continua a stupirci con una serie di prodotti adibiti al gaming di altissimo livello. Più e più volte abbiamo sottolineato su questi lidi l’ampia scelta di sedie da gaming, scrivanie e altri fondamentali gadget per godere di un’esperienza ludica al top. Quest’oggi i riflettori mettono in luce una nuova scrivania da gaming più accessori a tema Cyberpunk 2077 che è a dir poco perfetta per chi ha amato perdersi per le strade di Night City.

Partiamo dalla scrivania da gaming che si presenta come una già collaudata Secretlab MAGNUS Pro, uno dei modelli migliori che si possano trovare a oggi sul mercato. Questa scrivania non solo ha le giuste dimensioni per permettere ai giocatori di essere comodi nelle sessioni di gaming, ma presenta anche una serie di accessori che permettono di fare un cable management estremamente ordinato e di migliorare ulteriormente l’esperienza di ogni giocatore che deciderà di portarsi a casa questa scrivania.

Tutta la serie di accessori a tema Cyberpunk 2077 sono compatibili con le scrivanie da gaming Secretlab MAGNUS e Secretlab MAGNUS Pro Metal Desk. La collezione Secretlab MAGNUS Cyberpunk 2077 Edition ha l’obbiettivo di celebrare il mondo cibernetico realizzato da CD Projekt RED con un MAGPAD personalizzato, un pacchetto per il cable management e un nuovissimo cavo magnetico 3D, ancora disponibile in quantità limitate. Il tutto si abbina anche perfettamente alla sedia Secretlab TITAN Evo 2022 Cyberpunk 2077 Edition per una configurazione futuristica che è avanti rispetto ai tempi.

Inoltre, Secretlab aggiunge a questa collezione anche il primo 3D Magnetic Cable Anchor. Il tutto è decorato con la maschera SAMURAI e dipinto a mano individualmente con tanti dettagli meticolosi. Questi ancoraggi per il cable management sono disponibili in quantità ultra limitate negli Stati Uniti e in Europa. Se invece siete interessati all’acquisto di questi accessori potete cliccare comodamente su questo indirizzo.