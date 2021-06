Cyberpunk 2077 sta per tornare sul PS Store? Il gioco riappare nello store Sony

Cyberpunk 2077 è stato il gioco più discusso dello scorso anno nonché il più atteso di sempre probabilmente. Un periodo non certo semplice per l’opera di CD Projekt RED che in questi mesi è stato il protagonista in negativo di diverse faccende ancora aperte. Probabilmente la ferita più grossa è stata quando Sony ha deciso di toglierlo definitivamente dal suo store a causa, ovviamente, della quantità enorme di problemi su console old gen.

Abbiamo già detto la nostra a riguardo, ma nel caso la ripetiamo. Cyberpunk 2077 è clamoroso, il problema è che CD Projekt RED ha fatto il passo più grande della gamba proponendo un titolo sotto certi versi “monco” e a tratti ingiocabile su PS4 e Xbox One. Sembra però che Sony abbia deciso di reinserirlo sul famoso store, anche se in questo momento non in via del tutto ufficiale.

Non ufficiale perché Cyberpunk 2077 è effettivamente ricercabile su PS4 e PS5, ma potrà essere aggiunto solo alla wishlist. Che Sony e CD Projekt RED si stiamo preparando al grande annuncio? Questo non possiamo saperlo per certo, ma il ritorno promette che nel giro di poco tempo possa tornare, magari in concomitanza con l’upgrade per la console next gen.

ovviamente la nostra è una mera speculazione, non ci sono informazioni ufficiali a riguardo. C’è da dire che comunque qualcosa si sta muovendo, è possibile che CD Projekt RED stia in qualche modo migliorando l’esperienza. Noi ce lo auguriamo, Cyberpunk 2077 merita di essere giocato al massimo del suo potenziale. Vedremo se ciò potrà accadere con l’upgrade next gen che ricordiamo essere pianificato entro fine anno. Fateci sapere il vostro pensiero a riguardo, per ogni novità inerente al titolo vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine.