Cyberpunk 2077: stilata la lista di tutte le promesse non mantenute

Cyberpunk 2077 è un gioco enorme, così enorme da non essere stato ottimizzato in modo efficiente sulle console old gen. Ormai è passata più di una settimana dal rilascio e, come ben saprete, ancora oggi l’azienda polacca sta accusando il colpo. La richiesta di rimborso è ormai aperta per tutti, Sony ha deciso di togliere il titolo dallo store, inoltre l’azienda nell’ultima settimana è crollata in borsa. C’è comunque da sottolineare che l’opera di CD Projekt RED è un masterpiece, uno di quei giochi che oggettivamente può essere definitivo un “capolavoro del genere”.

Lo sviluppo è stato lungo ed articolato (all’incirca 8 anni) ed è assolutamente comprensibile che il team abbia cambiato più e più volte idee su determinate caratteristiche. Alcuni utenti hanno così deciso di aprire un topic sul forum ufficiale segnalando tutte le featured promesse inizialmente e poi eliminate in fase di sviluppo. La lista, che potete visionare sul sito ufficiale, ormai è diventata gigantesca, e vengono soprattutto sottolineati alcuni interventi fatti dal team di sviluppo.

La prima nota che salta all’occhio riguarda l’intelligenza artificiale e la incredibile vita quotidiana degli NPC. In base al nostro comportamento scorretto, oltre ad essere inseguiti dalla polizia (corrotta), era possibile ottenere una taglia sulla nostra testa. I mezzi di trasporto personalizzabili e la possibilità di usare la metro per spostarsi. Questi sono solo alcuni esempi che l’utenza ha potuto (ri)trovare sul web ed inserirla nel topic. Bisogna comunque dire che lo scopo della discussione non è quella di puntare il dito contro gli sviluppatori, ma semplicemente di avere chiarezza sul futuro di Cyberpunk 2077. Ricordiamo infatti che CD Projekt RED sta lavorando tutt’ora duramente con update quotidiani, ed è possibile che alcune feature vengano inserite con il tempo.

Cosa ne pensate di questa notizia? State giocando a Cyberpunk 2077? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardante l’opera targata CD Projekt RED.