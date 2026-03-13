Negli RPG occidentali, poche software house godono dello stesso peso specifico di CD Projekt Red, e ogni loro dichiarazione — anche la più breve — è capace di scuotere l'intera community. Nelle ultime settimane, la rete era in fermento per una voce insistente: un possibile DLC inedito per The Witcher 3: Wild Hunt, a distanza di oltre undici anni dal lancio originale del gioco. Una prospettiva che aveva fatto sognare milioni di fan del popolare action RPG polacco, già abituati alla qualità eccelsa delle espansioni Hearts of Stone e Blood and Wine.

La risposta ufficiale di CDPR, arrivata direttamente sui canali social dello studio in risposta a un fan che chiedeva esplicitamente di un presunto "DLC segreto", ha però spento gli entusiasmi sul nascere. "Non abbiamo piani per DLC aggiuntivi o espansioni. Se qualcosa dovesse cambiare, vi aggiorneremo!" — recita il messaggio dello studio. Un diniego secco, che non lascia molto spazio all'interpretazione per chi sperava in contenuti aggiuntivi inaspettati per The Witcher 3.

Tuttavia, il silenzio produttivo su The Witcher 3 racconta qualcosa di più interessante: CD Projekt Red è quasi certamente concentrata su Cyberpunk 2, il sequel dell'acclamato — e alla launch controverso — RPG ambientato in un futuro distopico. Il gioco risulta attualmente in fase di pre-produzione, e i dettagli trapelati finora sono sufficienti per accendere la fantasia dei fan.

Mike Pondsmith, creatore dell'universo Cyberpunk, ha dichiarato di aver già trovato il modo per riportare Keanu Reeves nel ruolo di Johnny Silverhand nel sequel.

Le indiscrezioni più succulente arrivano direttamente da Mike Pondsmith, il game designer e scrittore che ha dato vita all'universo Cyberpunk su cui si basa l'intera saga videoludica. Pondsmith ha confermato non solo il suo interesse a vedere Keanu Reeves tornare nei panni di Johnny Silverhand, ma ha anche rivelato di aver già elaborato soluzioni narrative concrete per rendere possibile il suo ritorno. Una notizia che, se confermata, cambierebbe radicalmente le aspettative narrative sul sequel.

Sul fronte del worldbuilding, Pondsmith ha anticipato che Cyberpunk 2 includerà una seconda città oltre alla già iconica Night City, descrivendola come una sorta di "Chicago andata storta" — un setting che richiamerebbe l'estetica industriale e decadente della città del vento americana, reinterpretata attraverso la lente cyberpunk. Dettagli di questo nuovo scenario sarebbero già disseminati come easter egg nelle sequenze finali di Phantom Liberty, l'espansione di Cyberpunk 2077 uscita nel 2023.

Per chi sperava in un aggiornamento a sorpresa — un cosiddetto shadow drop — per Cyberpunk 2077 nel breve periodo, le dichiarazioni dello studio rendono questo scenario poco probabile. CDPR sembra aver chiuso definitivamente il capitolo dei contenuti aggiuntivi per il suo RPG di punta, concentrando le risorse sul futuro. Nel frattempo, vale la pena segnalare un'acquisizione di talenti significativa: un animatore cinematico di Sandfall Interactive, lo studio francese dietro Clair Obscur: Expedition 33, è entrato a far parte del team polacco, suggerendo un investimento nella qualità narrativa e visiva dei prossimi progetti.