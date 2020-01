Cyberpunk 2077, una versione next-gen resta molto probabile

I prossimi grandi titoli per PlayStation 4 e Xbox One saranno gli ultimi colpi di questa generazione e tra questi ci sono senza dubbio The Last of Us Part 2 e Cyberpunk 2077. Come accaduto nel passaggio da quella precedente alla attuale non è così strano aspettarsi un periodo di sovrapposizione in cui sarà probabile vedere i titoli sulle console attuali e su quelle future. Questa possibilità è stata ipotizzata a quanto pare anche da CD Projekt Red, il team di sviluppo proprio di Cyberpunk 2077 e in precedenza di The Witcher 3: Wild Hunt.

In base a un messaggio pubblicato su Reddit dall’utente u/Astro4545, in una conversazione privata su Twitter, il social media manager dell’account ufficiale del gioco ha confermato la possibilità di vedere Cyberpunk 2077 anche su PlayStation 5 e Xbox Series X. L’utente ha chiesto: «Con le nuove console in arrivo quest’anno, il gioco uscirà anche su queste?». Il social media manager ha risposto: «È possibile, in ogni caso la generazione attuale è il nostro focus principale al momento».

CD Projekt RED già in passato aveva detto che gli sarebbe piaciuta l’idea di avere anche il prossimo RPG sulle console next-gen anche se si tratta di informazioni che difficilmente potrebbero essere confermate anche per ragioni di marketing, dato che non è ancora stato pubblicato il titolo.

Il VP e CFO di CD Projekt RED, Piotr Nielubowicz, già nelle settimane scorse, aveva parlato della possibilità di una conversione per le console di prossima generazione ma sicuramente non c’è da aspettarsi una pubblicazione nel corso di questo 2020. Cyberpunk 2077 è entrato nella sua ultima fase di sviluppo e uscirà il 16 aprile prossimo su PlayStation 4, Xbox One, PC e Stadia.