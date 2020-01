Cyberpunk 2077: il gioco è in sviluppo da più di 8 anni

Il 2020 si è sicuramente aperto in una maniera un pochino discutibile. Infatti durante gli ultimi giorni sempre più publisher hanno deciso di posticipare i loro titoli. In poco più di una settimana abbiamo visto giochi come Final Fantasy 7, Marvel’s Avengers, Marvel’s Iron Man VR, Dying Light 2 e Cyberpunk 2077 spostare la propria uscita di qualche mese. Sicuramente tra tutti i videogiochi posticipati quello dei CD Projekt RED risulta il più “compianto” dai fan. Se per caso vi siete persi la notizia in questione, la casa polacca ha deciso di rimandare l’uscita di Cyberpunk 2077 a Settembre.

A detta degli sviluppatori questo preciso rinvio serve per ottimizzare ancora di più il prodotto e rendere Cyberpunk 2077 perfetto. Sappiamo già che il progetto è in cantiere da svariato tempo, ma stando a un video riemerso in rete durante gli scorsi giorni abbiamo scoperto esattamente quanto tempo è passato dall’inizio dei lavori su Cyberpunk 2077. Per quanto potrebbe sembrare strano, il nuovo gioco del team polacco è ormai in cantiere da più di 8 anni.

Il progetto è stato menzionato per la primissima volta durante il CD Projekt RED Summer Conference. Marcin Iwinski annunciò nel lontano 2012 la formazione di un secondo team di sviluppo che si sarebbe occupato attivamente del progetto Cyberpunk 2077 (conosciuto all’epoca come Cyberpunk Game). “Fino a qualche anno fa avevamo soltanto un team, ma adesso sono orgoglioso di annunciare la nascita di un secondo team di sviluppo. Questi ragazzi sono dei veterani che hanno dato vita ai primi due The Witcher.”

Quindi possiamo ufficialmente affermare che Cyberpunk 2077 è uno dei progetti più ambiziosi del team polacco. Talmente ambizioso che ci sono voluti più di 8 anni per rendere la visione di quel progetto una realtà concreta. Ci rattrista ancora non poter mettere le mani sul gioco durante il prossimo aprile. Tuttavia non vediamo l’ora che arrivi il mese di settembre per provare tutte le meraviglie portate in vita durante questi 8 anni di sviluppo!