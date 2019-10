Cyberpunk 2077: CD Projekt Red su Nintendo Switch, multiplayer e microtransazioni

CD Projekt Red ha dichiarato che al momento è improbabile che Cyberpunk 2077 arrivi su Switch. Niente multiplayer al lancio e microtransazioni da decidere.

CD Projekt Red ha affrontato diversi argomenti legati a Cyberpunk 2077 nel corso del PAX Australia di quest’anno. Il capo della divisione di Cracovia John Mamais intervistato da Gamespot ha risposto a numerose domande e tra queste anche la possibilità che in futuro venga pubblicata una versione per Nintendo Switch. D’altronde i precedenti illustri non mancano, a partire da The Witcher 3 che nonostante le sfide tecniche poste agli sviluppatori, arriverà sulla console in questione il prossimo 15 ottobre. Un confronto da prendere ovviamente con cautela, dato che a separare i due giochi ci sono ben cinque anni di differenza.

Sulla possibilità di vedere Cyberpunk 2077 sulla console Nintendo, Mamais ha detto: “Nessuno avrebbe mai pensato che un gioco come The Witcher 3 fosse possibile su Switch, quindi chi lo sa? Penso che vedremo in futuro, qualora decidessimo di portarlo su Switch, se potremmo realizzarlo. Probabilmente no”. La divisione di Cracovia guidata da John Mamais sta realizzando circa un terzo dei contenuti del gioco, la cui data di pubblicazione è stata fissata per il mese di aprile del prossimo anno. Su questo aspetto lo sviluppatore ha aggiunto: “Questa è la direttiva: dobbiamo rispettare quella data”.

John Mamais ha poi confermato che non è prevista alcuna modalità multiplayer, anche se le dimensioni ormai notevoli di CD Project Red permettono di lavorare su diversi giochi e questo non esclude che in futuro possano essere rilasciati anche titoli multigiocatore legati a opere già pubblicate o nuovi IP. Insomma è troppo presto per conoscere l’orientamento della software house su questo aspetto.

Un altro aspetto non ancora definito è quello delle microtransazioni, alle quali Mamais si dice contrario: “Per chi si occupa della parte commerciale è difficile decidere se dovremo introdurle o meno. Ma se tutti le odiano, perché dovremmo fare qualcosa di simile e perdere la fiducia nei consumatori?”.