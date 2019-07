Cyberpunk 2077: CD Projekt RED fa chiarezza sui team al lavoro sul gioco

Cyberpunk 2077 ha la massima attenzione di CD Projekt RED: ecco quali sono i team di sviluppo dedicati al nuovo titolo sci-fi.

Cyberpunk 2077 è di certo il gioco più atteso e chiacchierato delle ultime settimane. Si tratta di un progetto di grandi dimensioni e CD Projekt RED è estremamente focalizzata su di esso, ma non dobbiamo dimenticare che è concentrata anche su altri progetti. Ora, la software house fa chiarezza sulla composizione dei propri team e sui titoli sui quali sta lavorando.

Attualmente ci sono cinque team totali al lavoro su diversi progetti. Tre team si stanno dedicando completamente a Cyberpunk 2077: si tratta degli studi di Varsavia e di Cracovia, ai quali si aggiunge un team di quaranta persone impegnati in ricerca e sviluppo con sede a Breslavia. Andando oltre a Cyberpunk 2077, esiste anche un secondo team con sede a Varsavia che si occupa di Gwent: The Witcher Card Game. Infine, c’è un team di Spokko, il quale si sta dedicando a un progetto mobile ancora da annunciare.

Purtroppo non abbiamo alcuna informazione sul progetto per smartphone: non sappiamo nemmeno se sia legato a Cyberpunk 2077 o se si tratti di qualcosa di nuovo. Per ora non possiamo fare altro se non attendere nuove dichiarazioni ufficiali da parte degli sviluppatori.

All’E3 2019 abbiamo avuto modo di vedere in azione il gioco e ve ne abbiamo parlato nella nostra anteprima: “Cyberpunk non inventa nulla, ma eleva a perfezione tutti gli elementi classici dei GDR. Ambiente di gioco, gameplay, storia, caratterizzazione, possibilità di scelta, comparto artistico. Tutto sembra viaggiare su livelli mai raggiunti prima, e mai come in questo caso posso dire di esser stato folgorato da quello che ho visto. Cyberpunk 2077 arriverà ad aprile 2020, data nella quale CD Projekt, dopo The Witcher 3, potrebbe lasciare un’altra impronta indelebile nell’industria dei videogiochi. Staremo a vedere, ma è indubbio che le premesse guardano tutte in quella direzione.”