Cyberpunk 2077: più breve di The Witcher 3, ma più rigiocabile secondo nuove informazioni

Ad aprile 2020 potremo finalmente giocare a Cyberpunk 2077, il nuovo gioco di ruolo di CD Projekt RED. L’aspettativa di molti è di trovarsi tra le mani un titolo massiccio che ci permetta di vivere un’avventura che ci richiederà settimane per essere portata a termine. Parliamo dopotutto dei creatori di The Witcher 3 Wild Hunt. Ora, emergono nuove informazioni relative proprio alla longevità del nuovo gioco.

Un utente di Reddit ha segnalato un sommario di informazioni provenienti da un recente Q&A dedicato alla community con lo sviluppatore polacco. Secondo questo utente CD Projekt RED avrebbe affermato che Cyberpunk 2077 è leggermente più corto della terza avventura di Geralt of Rivia. Al tempo stesso, però, sarà molto più rigiocabile. Non sono state date informazioni più precise a riguardo ma crediamo di poter affermare che la rigiocabilità sia garantita sopratutto dal fatto che il personaggio, liberamente personalizzabile, può essere iniziare il gioco con diversi background narrativi, chiamati “Life Path”.

Inoltre, pare che sia stato detto che le missioni secondarie sono molto più profonde. Gli sviluppatori avrebbero affermato che le missioni di The Witcher 3 erano perlopiù lineari con qualche deviazione saltuaria. Cyberpunk 2077 avrà invece molte “sottosezioni” nelle missioni, le quali a loro volta condurranno ad altre missioni opzionali.

È importante però notare che queste informazioni non vengono direttamente da una fonte ufficiale e che, anche ammesso che l’utente di Reddit stia riportando la verità, esiste la possibilità che parte di quanto detto sia stato mal interpretato. Per ora non ci rimane altro da fare se non attendere conferme o smentite di CD Projekt RED. Diteci, cosa ne pensate di Cyberpunk 2077? Vi incuriosisce oppure ancora non siete convinti?