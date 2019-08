Cyberpunk 2077 avrà una trama adulta

CD Projekt RED ha dichiarato di non essersi limitata nella stesura della trama di Cyberpunk 2077, che sarà adulta e complessa.

Uno dei titoli più chiacchierati ed attesi dall’intera community videoludica è senza ombra di dubbio alcuno Cyberpunk 2077. Tra un’ambientazione degna di nota, Keanu Reeves e CD Projekt RED i giocatori sono infatti presto rimasti estasiati per quello che si candida ad essere uno dei titoli di maggior impatto del prossimo anno.

Ad accendere ulteriormente l’entusiasmo degli appassionati è stata un’intervista rilasciata dalla software house, che ha avuto come argomento principale trama e tematiche del titolo. Cyberpunk 2077, infatti, proverà a raccontare una storia dedicata ad un pubblico adulto e, soprattutto, non si sottrarrà alle tematiche più delicate.

Gli argomenti trattati saranno inoltre a noi molto familiari, essendo problemi affrontati anche dalla società moderna. Cyberpunk 2077 non si limiterà inoltre a parlare solo di alcuni di essi ma cercherà anzi di contenerne il più possibile, in modo tale da farci ragionare a fondo e a farci usare la nostra moralità. Non si tratterà ovviamente di situazioni in cui il bianco e il nero sono ben distinti e sarà quindi complesso decidere come e cosa scegliere in diversi frangenti.

Purtroppo durante l’intervista in questione non è stato rivelato nulla riguardante il gameplay ma sembra proprio che Cyberpunk 2077, almeno sul piano narrativo, abbia veramente molto da offrire.

Che ne pensate di questa notizia, anche voi non vedete l’ora di mettere le mani sull’opera di CD Projekt RED? Secondo voi Cyberpunk 2077 riuscirà a rispettare le altissime premesse o si rivelerà un titolo solo poco più che discreto? Raccontateci le vostre impressioni a riguardo direttamente nei commenti dell’articolo.