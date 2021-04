Cyberpunk 2077: ufficiale! Annunciata la Game of the Year Edition

Dopo mesi e mesi di aspre critiche rivolte a Cyberpunk 2077, CD Projekt RED ha deciso di rimboccarsi le maniche e lavorare a testa bassa per cercare di risolvere i più grossi problemi. Sebbene l’azienda polacca abbia effettivamente rilasciato molte patch post lancio, il titolo risulta ancora oggi essere pieno zeppo di problemi tecnici che inevitabilmente rovinano l’esperienza, specialmente se giocato sulle console di vecchia generazione. C’è ancora molto lavoro da fare ma la società sembra avere idee chiare su come svolgere il proprio lavoro, grazie anche ad una road map pubblicata ad inizio anno.

In modo del tutto inaspettato però, CD Projekt RED ha da poco comunicato la volontà di voler rilasciare entro il prossimo autunno una Game of the Year Edition di Cyberpunk 2077, versione che includerà tutti gli aggiornamenti disponibili fino ad ora. Qui di seguito vi lasciamo il comunicato tradotto ufficiale pubblicato dall’azienda.

“Per i giocatori che desiderano vivere l’esperienza completa di Cyberpunk, questa edizione conterrà al suo interno tutti i contenuti che abbiamo rilasciato finora. Includerà la Patch 1.1, la Patch 1.2 e ogni hotfix che abbiamo reso disponibile negli ultimi 6 mesi, al fine di migliorare le prestazioni del gioco e impedire alle persone di chiedere un rimborso, è l’edizione incompleta ma completa.”

Ovviamente, ad oggi, non abbiamo ulteriori dettagli a riguardo, fatto sta che è effettivamente in lavorazione per la fine di quest’anno una GOTY di Cyberpunk 2077. Vi ricordiamo infine che recentemente il CEO Adam Kicinski ha dichiarato che al momento non ha la minima intenzione di vendere l’azienda, il che testimonierebbe quanto la società abbia in mente grandi cose per il futuro e che probabilmente abbia capito gli errori commessi. Per ogni novità ed informazione aggiuntiva riguardante questa versione e gli aggiornamenti in arrivo prossimamente, vi invitiamo a seguire come di consueto le nostre pagine.