Cyberpunk 2077: update 1.06 disponibile, risolto un brutto bug su PC

Cyberpunk 2077, come promesso da CD Projekt RED, sta ricevendo aggiornamenti costanti utili a migliorare il titolo. Proprio nella giornata di ieri vi abbiamo reso più facile l’idea di “line up di update” pensati dall’azienda polacca: una serie di migliorie settimanali utili ad ottimizzare l’opera sulle console old gen e sistemare quei fastidiosi bug che spezzano l’esperienza di gioco in attesa delle due gigantesche patch in programma per gennaio e febbraio.

Insomma, i piani sembrerebbero essere chiari, ed effettivamente con l’arrivo della patch 1.05 il frame rate è migliorato nettamente su PS4 e Xbox One. Ma non è finita qui, durante la notte l’azienda polacca ha rilasciato l’update 1.06 che, seppur inferiore rispetto al suo predecessore, stabilizza Cyberpunk 2077 su console, sistema un problema relativo a Dum Dum nella missione Second Conflict e, non per ultimo, risolve un bug riferito alla cancellazione dei salvataggi.

Negli ultimi giorni infatti alcuni utenti PC avevano riscontrato questo terribile problema. Per chi non lo sapesse, prima della suddetta patch chi possedeva un file di salvataggio superiore agli 8mb rischiava seriamente di corrompersi, impedendo di continuare l’avventura. L’allarme, partito da Reddit, è arrivato pure ai vertici di CD Projekt RED che ha sistemato il tutto, purtroppo, per coloro che hanno riscontrato il problema, la patch non potrà risolvere i file già corrotti precedentemente.

CD Projekt RED si è già rimboccata le maniche ed ha già sistemato un sacco di problemi riscontrabili al lancio. Cyberpunk 2077 risulta inoltre essere decisamente più stabile sulle console old gen ed onestamente non vediamo l’ora di scoprire cosa accadrà con le due grosse patch in arrivo entro due mesi.

