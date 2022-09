In queste settimane Cyberpunk 2077 sta tornando alla ribalta in un modo che nessuno si aspettava. La più recente opera di CD Projekt RED è tornata in vetta alle classifiche dei giochi più giocati e venduti su Steam, con i giocatori e lo studio di sviluppo polacco che stanno accogliendo questo ritrovato interesse verso il gioco con grande entusiasmo. Il nuovo successo del titolo arriva insieme al lancio su Netflix dell’anime Cyberpunk Edgerunners, ma a quanto pare non è l’unico motivo che ha portato alla rinascita dell’opera CD Projekt.

Quel che sta spingendo tantissimi appassionati a tornare, o visitare per la prima volta, la città di Night City è proprio quanto abbiamo potuto vedere nel nuovo anime Cyberpunk Edgerunners. La produzione sbarcata su Netflix da qualche settimana ha permesso di vedere il titolo CD Projekt da una diversa prospettiva, ma sta emergendo in rete anche quello che sarebbe il secondo motivo che sta spingendo alcuni giocatori: la vendetta.

No, nessuno prova un risentimento tanto grande verso CD Projekt RED da volere la vendetta contro la compagnia polacca, altresì è proprio un personaggio uscito fuori da Edgerunners ad aver scaldato gli animi di tantissimi giocatori. Parliamo di Adam Smasher, un personaggio che possiamo vedere anche all’interno del recentissimo anime prodotto dallo Studio Trigger, e che, senza spoilerarvi Edgerunners, sta spingendo in molti ad acquistare Cyberpunk 2077 (lo potete acquistare su Amazon) in cerca di vendetta.

Everybody buying cyberpunk 2077 after watching Edgerunners so they could kill Adam Smasher pic.twitter.com/aFUkjReK07 — Uncle Joey(JURI NATION) (@ratfacepunk) September 19, 2022

Ovviamente questo “movimento” si sta espandendo come una macchia d’olio sul web grazie a una serie di post e di meme creati ad-hoc da molti appassionati che hanno trovato in Edgerunners un prodotto di ottima qualità sotto tutti i punti di vista. È un bene, quindi, che un’opera collaterale al videogioco stia ottenendo tutto questo successo, e proprio grazie a questo passaparola anche Cyberpunk 2077 ne sia giovando, e anche parecchio.