Cyberpunk 2077: le vendite saranno folli secondo un analista

proprio nella giornata di ieri si è svolto il consueto appuntamento con il Night City Wire, evento dedicato a Cyberpunk 2077 che ci sta accompagnando ormai da mesi. Il titolo come ben sappiamo tutti è entrato recentemente in fase gold, il che significa che ci toccherà semplicemente aspettare la fatidica data di uscita, vale a dire il prossimo 19 novembre. Sebbene nell’ultimo anno CD Projekt RED sia stata più volte accusata di crunch e molto altro ancora, il gioco risulta essere probabilmente uno dei più attesi di quest’anno.

In una recente intervista l’analista Michael Pachter ha detto la sua su Cyberpunk 2077, facendo diverse previsioni riguardanti le possibile vendite nel suo primo anno di vita. Secondo Patcher l’opera di CD Projekt RED venderà circa 15 milioni di copie solo il primo anno, secondo lui, tutto quello che “gli basta fare” è avere una media di 90 sul famoso sito Metacritic. Nonostante i dibattiti nell’ultimo periodo riguardanti la stampa in generale, il voto può davvero spostare gli equilibri sia in positivo che in negativo.

Lo shooting è decisamente molto fluido e soddisfacente

“La differenza tra un 90 e un 97 di Metacritic è fatta da tante piccole sfumature sulle quali i critici si concentrano. Cyberpunk 2077 potrebbe ottenere un 97, ma in questo momento è più probabile che ottenga un 92, il che gli garantirà sicuramente almeno 15 milioni di copie.” Ora, ovviamente sono solo dei numeri di un grosso analista, il titolo non è ancora uscito ma sicuramente le aspettative e di conseguenza ci si aspetta di vedere delle vendite davvero notevoli. Come sempre vi consigliamo di prendere queste parole per quelle che sono ed aspettare il fatidico giorno, sulla carta Cyberpunk 2077 sembrerebbe essere davvero il titolo definitivo dell’azienda polacca.

Cosa ne pensate di questa notizia? Acquisterete Cyberpunk 2077? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità relative al titolo in uscita per PC, PS4, Xbox One e Google Stadia.