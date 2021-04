Cyberpunk 2077: vendite ottime, ma su Stadia? CD Projekt se la ride

Cyberpunk 2077 è stati sicuramente la sorpresa dello scorso anno sia in negativo che in positivo. L’opera targata CD Projekt RED è indubbiamente imponente, capace di amalgamare un gameplay ricco e difficile da padroneggiare ad una trama davvero incredibile che riesce a tenere incollati per svariate ore. Sappiamo tutti che il titolo ancora oggi risulta essere a suo modo incompleto con una quantità enorme di bug e problemi che il team sta cercando di risolvere nel più breve tempo possibile. Non è facile, certo, ma lo studio polacco si sta rimboccando davvero le maniche con aggiornamenti e patch continue con l’obiettivo di renderlo un vero capolavoro entro la fine di quest’anno.

Non vogliamo difendere l’azienda, ma l’hype generato dal pubblico probabilmente ha portato a questo creandone un vero e proprio caso mediatico. Alla fine Cyberpunk 2077 nel bene e nel male è riuscito a vendere la bellezza di 13.7 milioni di copie, ma la domanda che si sono fatti pubblico e critica è su quale piattaforma ha venduto di più, e soprattutto se su Google Stadia ha avuto effettivamente successo.

Durante una recente riunione finanziaria, è stata posta tale domanda a Adam Kicinski, Piotr Nielubowicz e Michal Nowakowski, team esecutivo di CD Projekt RED ottenendo come risposta una “risata”. “Non possiamo ancora svelare tali dati ma ovviamente la maggior parte delle vendite della versione PC e Stadia riguardano la versione Windows, con Steam decisamente in testa. Le vendite su Stadia, invece, non sono comparabili a quelle di Steam, questo è l’unico indizio che possiamo dare.”

Circa il 56% delle vendite di Cyberpunk 2077 provengono dalla versione PC unita a quella Stadia. Sembrerebbe quindi che queste siano state unite in un unica categoria. Nonostante la versione Stadia al lancio fosse davvero impressionante, a differenza delle versioni console, decisamente insufficienti, c’è da considerare che nemmeno questo ha permesso grandi vendite per la piattaforma di game streaming. In sintesi quindi le vendite su Google Stadia sono state davvero poche, non certo comparabili con quelle di Steam. Un altro passo falso? Ad oggi non possiamo saperlo, c’è da dire che anche Resident Evil Village ha attuato lo stesso piano per spingere le vendite sulla “non console”, vedremo quindi se succederà la stessa cosa. Per eventuali informazioni in merito vi invitiamo a seguire le nostre pagine.