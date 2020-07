Cyberpunk 2077 sarà su Xbox Game Pass, Jeff Grubb è “sicuro”

Negli ultimi mesi abbiamo più volte sentito nominare Jeff Grubb, giornalista di VentureBeat. L’uomo è divenuto “famoso” sopratutto in seguito a una serie di leak legati alle date degli eventi videoludici di giugno e luglio. Ora, il giornalista ha realizzato una raccolta di previsioni sull’evento di Xbox Series X che, vi ricordiamo, sarà dedicato ai giochi first-party e andrà in onda il 23 luglio. A suo dire, Cyberpunk 2077 sarà in poco tempo uno dei giochi inclusi dell’Xbox Game Pass.

Andiamo però con ordine. Grubb spiega che durante l’evento potremo vedere, oltre al già confermato Halo Infinite, grandi nomi come Age of Empire 4, Senua’s Saga Hellblade 2 e anche il nuovo gioco di ruolo di Playground Games (che si rumoreggia sia Fable), oltre a un nuovo Forza Motorsport.

Non dobbiamo ovviamente dimenticare The Initiative, il nuovo grande team in costruzione a Santa Monica. Purtroppo, secondo Grubb, lo studio non è ancora pronto a mostrare a cosa sta lavorando e lo stesso va detto di The Coalition, il quale ha rilasciato Gears 5 meno di un anno fa.

Uno dei punti di forza di Microsoft, però, è il servizio in abbonamento Xbox Game Pass. Grubb afferma che la società vuole spingere molto su di esso: come sappiamo, saranno incluse tutte le nuove esclusive first-party, ma Redmond vorrebbe andare oltre, includendo titolo di terze parti di altissimo livello. Il giornalista afferma quindi che Cyberpunk 2077 è il primo candidato per questa mossa, il quale sarebbe aggiunto poco dopo il lancio.

Sarebbe per certo una scelta vincente a livello di pubblico: introdurre nell’economico servizio un gioco AAA tanto atteso poco dopo la sua uscita spingerebbe moltissimi giocatori a lanciarsi sul servizio. Ovviamente richiederebbe un investimento economico notevole. Infine, Grubb afferma anche che il Live Gold è ormai un abbonamento inadeguato, da rivedere.

Tutto quello che è stato riportato è ovviamente un rumor, o anche solo una speculazione del giornalista. Per quanto abbia condiviso informazioni corrette negli ultimi mesi, non è detto che anche questa volta la sua previsione sia veritiera.