Da quando Cybepunk 2077 è uscito, molti team e appassionati hanno guardato al lavoro di CD Projekt RED con grande attenzione e fascinazione. Sebbene il GDR si sia portato dietro tutta una serie di problemi al lancio, oggi l’opera di CD Projekt è nettamente migliorata. Questa fama, ha portato a una rinascita del cyberpunk, e oggi c’è un nuovo progetto a tema che va tenuto d’occhio se siete degli amanti di questo genere di world building.

Il gioco in questione si chiama Slavicpunk Oldtimer, ed è un vero e proprio nuovo progetto cyberpunk di un team slavo. L’annuncio è giunto un po’ dal nulla, e sebbene il nome possa risultare alquanto ironico, si tratta di un progetto da tenere assolutamente d’occhio. A differenza del gioco di CD Projekt RED, questo Slavicpunk si presenta come un gioco d’azione con elementi GDR in visuale top down, e non come un titolo dalla prospettiva in prima persona.

Il progetto dello studio indie Red Square Games metterà i giocatori nei panni di un investigatore privato che si porta dietro diverse problematiche, il quale si troverà a scontrarsi con un diverso assortimento di gang e dirigenti aziendali corrotti. Tutte tematiche molto familiari a chi ama il setting cyberpunk, e anche in questo caso il team indipendente ha cercato di rimanere molto fedele senza stravolgere nulla.

Oltre a questo, Slavicpunk Oldrimer promette un solido sistema di combattimento ed esplorazione, la presenza di un sistema modulare di potenziamento delle armi e un sistema stealth. Attualmente Slavicpunk Oldrimer è atteso al rilascio nel corso del 2023, per il momento solamente su Steam, ma il team di sviluppo non ha saputo ancora indicare una finestra di lancio più specifica.

Prima di salutarci vi consigliamo di fare un salto anche sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi.