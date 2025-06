Cygames, la casa di sviluppo e pubblicazione di videogiochi con sede a Shibuya, ha siglato un accordo di sponsorizzazione principale con France Galop che cambierà il volto di una delle competizioni più storiche del continente. L'iniziativa rappresenta un ponte culturale tra l'intrattenimento digitale nipponico e la tradizione equestre francese, aprendo nuovi orizzonti per entrambi i settori.

Il Grand Prix de Paris del 13 luglio non sarà più solo una corsa di cavalli, ma diventerà il "Cygames Grand Prix de Paris", segnando l'ingresso della prima azienda giapponese nel panorama delle sponsorizzazioni ippiche francesi. L'accordo prevede che il logo dell'azienda nipponica appaia su programmi di gara, cartellonistica, sottosella, tabelloni e cancelli di partenza, estendendosi anche ad altre due competizioni della giornata: l'Handicap de la Fête Nationale e il Prix de Malleret.

La scelta di Cygames non è casuale: l'azienda guidata da Koichi Watanabe sta per lanciare la versione inglese di "Umamusume: Pretty Derby", un videogioco ispirato alle corse di cavalli che ha già conquistato il pubblico asiatico. Il timing dell'operazione, con il rilascio del gioco previsto per il 26 giugno, apenas tre settimane prima della corsa parigina, rivela una strategia di marketing globale accuratamente orchestrata.

Dal 1863, il Grand Prix de Paris rappresenta uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario ippico europeo. La competizione di Gruppo 1 si svolge sull'ippodromo di ParisLongchamp, dove puledri e puledre di tre anni si sfidano su un percorso in erba di 2.400 metri. L'evento attrae annualmente circa 18.000 spettatori provenienti da tutta Europa, che non assistono solo alle corse ma partecipano anche alla celebre "La Garden Party", un evento musicale e di intrattenimento che segue le competizioni.

La partnership con Cygames fa parte di una strategia più ampia di France Galop per rinnovare l'appeal delle corse ippiche presso le generazioni più giovani. Come spiega Elie Hennau, direttore generale dell'organizzazione francese, l'obiettivo è "rimettere le corse nel cuore del pubblico francese raggiungendo nuove audience, specialmente i giovani che mostrano sempre maggiore interesse per gli eventi che ospitiamo nei nostri ippodromi".

L'approccio di Cygames al mondo delle corse riflette una filosofia aziendale che punta a "condividere sogni e sorrisi con un pubblico globale attraverso il meglio dell'intrattenimento". Il presidente Watanabe ha espresso il suo orgoglio per essere stato scelto come sponsor principale di una corsa così ricca di storia, sottolineando come l'azienda abbia "messo il più profondo apprezzamento per la storia e la cultura delle corse" nel suo videogioco.

Questa collaborazione rappresenta molto più di una semplice operazione commerciale. France Galop, l'organizzatore del leggendario Prix de l'Arc de Triomphe, ha scelto di affidarsi all'esperienza di un'azienda che ha saputo trasformare la passione per le corse ippiche in un fenomeno di intrattenimento digitale. La scommessa è quella di attrarre verso gli ippodromi tradizionali una generazione cresciuta con i videogiochi, creando un ponte tra due mondi apparentemente distanti.

Il successo di questa iniziativa potrebbe aprire la strada a future collaborazioni tra l'industria del gaming e il mondo delle corse, dimostrando come l'innovazione tecnologica possa contribuire a preservare e rinnovare tradizioni centenarie. Con il palcoscenico globale del Grand Prix de Paris, Cygames spera che la sua passione per l'ippica raggiunga "innumerevoli fan delle corse" in tutto il mondo, consolidando un legame tra cultura digitale giapponese e tradizione equestre europea destinato a influenzare entrambi i settori negli anni a venire.