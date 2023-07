Dopo l’insuccesso di The Lord of the Rings Gollum, uscito sul mercato a maggio, Daedalid Entertainment ha chiuso con lo sviluppo dei videogiochi. Il team, infatti, ha deciso che si concentrerà solo sul publishing e marketing, portando a un licenziamento di circa 25 persone. A dare confermo di ciò è la stessa software house attraverso una nota consegnata a Game Developer.

Ovviamente si continuerà nella realizzazione di altre patch per Gollum, al fine di provare a portarlo a essere un prodotto quantomeno accettabile per la maggioranza del giocatori che hanno investito i propri soldi. Ma eventuali giochi futuri non verranno più realizzati. Non per altro anche altri titoli che erano in sviluppo dal team, legati al Signore degli Anelli, sono stati cancellati.

Non è mai una bella notizia quando un’azienda di sviluppo chiude i battenti. Vero, Gollum è un prodotto assai problematico, ma il team ha dato vita anche a giochi davvero di livello, basti pensare a Deponia o State of Mind. Forse spostarsi su un genere diverso dalle avventure grafiche non è stata una buona idea.