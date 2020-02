Daemon X Machina: l’esclusiva Switch arriva su Steam, ecco la data di uscita

Il concetto di esclusiva console diventa sempre meno definito e un nuovo gioco sta per arrivare su PC, precisamente su Steam, la piattaforma di Valve. Parliamo di Daemon X Machina, esclusiva Switch annunciata per la prima volta all’E3 2018. Si tratta di un gioco a base mecha, con uno stile anime e con personaggi realizzati da Yusuke Kozaki, veterano della serie Fire Emblem.

Daemon X Machina sarà disponibile in formato PC su Steam a partire dal 13 febbraio 2020, ovvero fra meno di dieci giorni. Tramite il pre-acquisto è possibile ottenere un 20% di sconto e un DLC aggiuntivo chiamato “Prototype” che include un’armatura e un set di equipaggiamento a tema metallico. L’opera non ha ottenuto particolare successo sull’ibrida Nintendo, a differenza di altre esclusive come Pokémon Spada e Scudo o Luigi’s Mansion. Il rilascio in versione PC potrebbe essere una seconda occasione per cercare di far presa sul pubblico.

Daemon X Machina non è inoltre il primo gioco esclusivo Switch che abbandona l’esclusività. Square Enix, ad esempio, ha rilasciato lo scorso anno Octopath Traveler su PC. Il rilascio su nuove piattaforme di giochi esclusivi Switch, ma non prodotti internamente da Nintendo, non è qualcosa di inaspettato, quindi.

Dal punto di vista dei fan si tratta solo di un vantaggio: poter accedere a più giochi da più piattaforme è solo un bene per giocatori e per sviluppatori. Nintendo Switch può comunque contare su un’ottima quantità di giochi first party che rimarranno sempre esclusivi: il successo di Mario Kart 8, Super Smash Bros Ultimate, il suddetto Pokémon Spada e Scudo e di The Legend of Zelda Breath of the Wild è un motivo di vanto per la grande N che, nell’ultima riunione finanziaria con gli investitori, ha affermato di non temere minimamente l’arrivo di PS5 e Xbox Series X.