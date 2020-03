Daredevil: in arrivo su PS5, Xbox Series X e PC?

In questi giorni stanno trapelando sempre più notizie su una potenziale uscita di Marvel’s Spider-Man 2. Si vocifera che il reveal ufficiale del titolo di Insomniac Games avverà quest’estate e sarà disponibile su PS5 per il 2021. Un nuovo rumor apparso oggi su 4chan fa sapere però che Spider Man forse non sarà l’unico eroe della Marvel su cui presto verrà sviluppato un nuovo gioco: Daredevil potrebbe presto arrivare.

Un utente di 4chan, a sua detta in contatto con un insider affidabile che lavora per la Marvel o ha legami stretti con chi ci lavora, ha postato stamattina una serie di informazioni molto dettagliate legate allo sviluppo di un gioco basato su Daredevil. La notizia seppur molto allettante è da prendere di certo con le pinze, non trovando al momento riscontri reali.

Qui abbiamo per voi riportato il leak dell’utente anonimo di 4chan:

– La Marvel sta attualmente lavorando a Daredevil: un gioco singleplayer incentrato sulla narrativa, che uscirà sulle console di prossima generazione alla fine del 2021 o nel 2022. Le piattaforme su cui sarà disponibile saranno PC, Xbox Series X, Playstation 5, e sicuramente non Nintendo Switch.

– Il gioco sarà open-world ambientato a Chicago, e offrirà un gioco investigativo molto dark in stile noir, tutto incentrato sul combattimento corpo a corpo. Combattimenti apparentemente simili ad Arkham e Mad Max, ma con alcune abilità extra basate sul cooldown personalizzabili attraverso un albero delle abilità.

– Ci sarà una modalità di tipo ecolocalizzazione simile alla modalità Detective di Arkham Batman che durante il combattimento permetterà movimenti al rallentatore, e durante le perlustrazioni metterà in evidenza suggerimenti relativi agli indizi della vostra attuale missione o alle missioni secondarie disponibili nell’open-world.

– Non sono riuscito a ottenere molti dettagli sulla storia, ma a quanto pare il super cattivo un vecchio, ma nuovo del gioco, Bullseye. Nel frattempo, sembra che Daredevil ci stia lavorando da un bel po’.

– La dimensione della mappa dovrebbero essere paragonabili alla bellezza di 104 chilometri, sfruttando appieno le capacità dell’SSD e delle altre componenti hardware delle console di nuova generazione.

– Sembra tuttavia che gli spostamenti liberi per la mappa siano permessi solo di notte, e quasi nessuna missione avrà luogo durante il giorno. Come in Spider-Man per PS4, a seconda del punto in cui si è nella storia, l’open world è a un orario e tempo preimpostato.

Secondo voi quanto è credibile questa anonima fonte? È plausibile un gioco sul supereroe Daredevil? Fatecelo sapere nei commenti.