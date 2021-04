Dark Alliance: nuovo gameplay mostra i quattro personaggi in azione

Circa un mese fa vi abbiamo parlato in anteprima del nuovo Dungeons & Dragons Dark Alliance. Il titolo sviluppato dai ragazzi di Tuque Games ha voluto riportare in auge un brand molto popolare a suo tempo, facendoci tornare all’interno del sempre più espanso universo fantasy di D&D. Proprio di recente è stato rilasciato un nuovo trailer di gameplay dalla durata di oltre 20 minuti che ha messo in evidenza i quattro protagonisti di questa nuova avventura fantasy.

Come possiamo vedere dai nuovi 20 minuti di gameplay pubblicati dal team di sviluppo, questa sessione mette l’accento sui quattro personaggi giocabili presenti in Dungeons & Dragions Dark Alliance, ovvero: Drizzt Do’urden, Cattie Brie, Wulfgar e Bruenor Battlehammer. Lo scopo di questo nuovo filmato, inoltre, è quello di evidenziare come cambia il gameplay a seconda del personaggio scelto.

Il nuovo gameplay di D&D Dark Alliance mostra una missione completa. In questo trailer vengono messe bene in mostra tutte le classi presenti nel nuovo titolo della serie mentre combattono i mostri in quello che non si configura come un sequel diretto di Baldur’s Gate Dark Alliance 2. Questo nuovo gioco ambientato nell’universo di Dungeons & Dragons permetterà, quindi, di giocare nei panni di Drizzt e dei suoi compagni pronti a vivere una nuova avventura fantasy dai toni dark. Di seguito potete trovare il gameplay completo.

Vi ricordiamo, infine, che il nuovo Dungeons & Dragons Dark Alliance uscirà il prossimo 22 giugno sulle piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Avete già deciso con quale dei 4 personaggi affronterete questa nuova avventura nel mondo di D&D?