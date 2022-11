I giochi prodotti da FromSoftware hanno la notorietà di essere titoli molto complessi. Non fa ovviamente eccezione Dark Souls 2, che come ogni altro titolo dello sviluppatore nipponico richiede comunque una certa dedizione prima di padroneggiarne completamente le meccaniche. Il gioco è oramai disponibile da circa 8 anni e siamo sicuri che tutti i grandi appassionati della serie siano oramai in grado di sconfiggerlo a occhi chiusi. Se però qualcuno stesse cercando un’ulteriore sfida, forse questa mod capita proprio nel momento giusto.

Chiamata Upside Down, questa mod prende tutto il mondo di gioco di Dark Souls 2 e lo mette sottosopra, letteralmente. Come è possibile vedere dal filmato di gamepaly che trovate poco più in basso, il titolo si gioca esclusivamente al rovescio. “Attraversate Drangleic da una nuova prospettiva”, si legge nella descrizione della mod.

Il filmato, d’altronde, ci fa capire fin da subito a cosa si va incontro. Si tratta di una mod che offre un livello di sfida completamente diverso rispetto alla versione originale. Dobbiamo però mettere le mani avanti: se l’esperimento è sicuramente interessante, meno lo sarà giocarlo. Fin dalle prime immagini, infatti, si può notare come in realtà sia praticamente complicato provare a reggere una lunga sessione di gioco impostata in questo modo.

Se volete dare un tentativo a questa mod, vi invitiamo a scaricarla da Nexus e seguire la guida per l’installazione. Chiaramente non ci aspettiamo che qualcuno riesca per davvero a completare il gioco con questa mod, ma mai dire mai. D’altronde il bello di FromSoftware non è solamente aver creato una sorta di genere videoludico, ma anche quello di aver contribuito alla nascita di una community in grado di lanciarsi in imprese davvero memorabili, anche all’insegna dell’altruismo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.