Dark Souls 3 troppo facile? Streamer inondato di sangue a ogni colpo

Dark Souls ha fama di essere uno dei giochi più difficili degli ultimi anni. Che sia vero o falso, oramai, poco conta, anche perché i fan storici di From Software conoscono ogni suo souls-like sin nei minimi dettagli e nulla li mette più in difficoltà. Uno streamer ha quindi deciso di cambiare le carte in tavola e aggiungere un nuovo livello di sfida e realismo: farsi inondare di sangue (finto, ovviamente) ad ogni errore compiuto.

Parliamo di Big Secret che ha condiviso tramite il proprio canale YouTube il video che potete vedere qui sotto.

La macchina da lui creata dispone di due modalità. Esiste la “Easy mode” che schizza sangue unicamente quando il giocatore muore. C’è poi la “Hard mode” che inonda di sangue lo streamer ad ogni colpo subito: come ben sapete, un conto è non morire mai in Dark Souls, un conto è non farsi mai colpire.

Inoltre, a ogni schizzo si viene un po’ distratti e si ha l’istinto di chiudere gli occhi (pur indossando degli occhiali protettivi): ogni colpo subito, quindi, può portare a ulteriore distrazione che causa a sua volta un nuovo danno, in un circolo vizioso.

Anche la semplice fase iniziare di Dark Souls 3 a fatto sì che lo streamer si trovasse ricoperto di sangue. Un video perfetto per il periodo di halloween, o forse pure troppo inquietante?

Ancora una volta la community videoludica dimostra che i videogiochi sono grande fonte di creatività: forse nessuno aveva chiesto per questa invenzione, ma non si può negare a Big Secret di essere dotato di inventiva e originalità. Speriamo solo che Miyazaki non si convinca che i suoi giochi sono diventati troppo facili per tutti, altrimenti con i prossimi souls-like potremmo veramente avere di fronte un gioco impossibile.