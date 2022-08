Lo scorso gennaio, Bandai Namco e FromSoftware misero offline tutti i capitoli della serie di Dark Souls a causa di un bug decisamente pericoloso per la sicurezza dei giocatori. Oggi, a distanza di oltre sei mesi, i server di Dark Souls 3 sono tornati online. L’annuncio è stato diramato nel corso della giornata odierna, con un breve messaggio pubblicato su Twitter, social network su cui si sono mosse le comunicazioni del team di sviluppo nel corso degli ultimi mesi in merito proprio alla situazione dei tre giochi della serie.

“Le feature online della versione PC di Dark Souls 3 sono state riattivate”, si legge nel messaggio diffuso sul social network. “Stiamo lavorando per ripristinare le feature anche degli altri capitoli della serie e vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori dettagli in merito”, continua il comunicato di FromSoftware. Poche parole, dunque, per annunciare il ripristino dei server.

I server di tutti e tre i Dark Souls sono stati messi offline nel corso del mese di gennaio, a poche settimane dalla release di Elden Ring. Il motivo dietro questa scelta riguardava un exploit, che permetteva ai malintenzionati di poter introdursi nei PC dei giocatori da remoto e prendere il controllo delle loro informazioni. Secondo alcuni utenti, Bandai Namco era a conoscenza del bug, ma ha ignorato diverse segnalazioni da parte di alcuni giocatori, fino a quando il tutto non è stato trasmesso su Twitch.

Online features for the PC version of Dark Souls III have been reactivated.

We are working to restore these features for all other #DarkSouls titles and will inform you when they are back in service.

Thank you once more for your patience and support. pic.twitter.com/XHiCZDEANC

