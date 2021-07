Dark Souls 3, ora a 60 fps su Xbox Series X|S

La saga di From Software è ormai amatissima e con il ritorno di Demon’s Souls su PS5, ci sono tantissimi giocatori che si sono avvicinati per la prima volta al franchise. Ma difatti ormai Dark Souls rimane un fenomeno di costume all’interno del mondo dei videogiochi, tra chi ha paura della sua difficoltà o chi ormai ha masterato tutte le abilità e sa a memoria la posizione dei nemici. Questo update però mira a tutte quelle persone che volevano più fluidità all’interno del titolo per tirare fendenti ancora più precisi sui propri avversari.

Dark Souls 3 (2016)

Un po’ come avvenuto anche con Sekiro anche per Dark Souls 3 FPS Boost regala un ottimo upgrade alle performance del titolo facendogli raggiungere in quasi tutte le situazioni i 60 fps stabili e granitici. Il tutto è stato anche analizzato da Digital Foundry che ha messo a confronto le versioni per Xbox One e la nuova e fiammante versione con aggiornamento di FPS Boost. Ovviamente nulla a che vedere rispetto alla prima, ora infatti anche su Xbox Series X|S è possibile giocare al titolo di From Software a 60 fps stabili.

Su PS5 infatti era già avvenuto un upgrade del genere anche grazie alla patch che venne rilasciata molto tempo fa per Ps4 pro che prometteva di sbloccare il frame rate ma che ovviamente non permetteva al titolo di girare a 60fps stabili. Ora invece abbiamo tra le mani delle versioni perfette dell’ultimo capitolo della saga.

Inoltre se vi state chiedendo se Series S riesce nell’intento la risposta è ovviamente si, anche sulla sorella minore di questa generazione potrete avere le stesse performance, difatti il titolo gira in maniera perfetta su entrambe le console della famiglia Series, forse con qualche incertezza fatta notare da Digital Foundry un pochissime occasioni che si contano sulle dita di una mano. Quindi, cosa aspettate riprendete il pad e buttatevi nel fantastico mondo di From. Potete trovare tantissim altri titoli sul Game Pass di Xbox!