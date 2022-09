In giro sono ancora molti i giocatori che sono ancora affezionati al gioco online di Dark Souls 3, tanto che i server del titolo Form Software del 2016 sono ancora parecchio popolati. A inizio anno, però, questi appassionati hanno avuto una serie di brutte notizie che si sono tradotte in una lunga chiusura di tali server per il gioco online. Ora, a quanto pare, sembra che From Software debba nuovamente rimettere mani ai server del terzo amatissimo capitolo di Dark Souls dopo l’apparizione di un ennesimo problema nel giro di pochi giorni.

A renderci note le nuove problematiche relative ai server di Dark Souls 3 è stato un nuovo tweet pubblicato sull’account Twitter ufficiale di Dark Souls. From Software ha spiegato che i server online del terzo Dark Souls sono stati nuovamente disabilitati a causa di un problema. Purtroppo al momento non vi è alcuna spiegazione ulteriore su quale sia effettivamente questo fantomatico problema o quanto tempo ci vorrà per risolverlo.

Quel che è certo è che From Software sta attualmente indagando sull’origine del suddetto problema e fornirà maggiori dettagli quando la situazione sarà più chiara anche al team di sviluppo. L’ultima volta ci sono voluti quasi sette lunghi mesi prima di far tornare online i server, ma speriamo vivamente che questa volta il problema, qualunque esso sia, possa essere individuato e risolto in un periodo più breve.

At this time, there is a confirmed issue with DARK SOULS III online play via the Steam platform.

We are investigating the source of the problem and will inform you as soon as more details become available.

Thank you for your patience. #DarkSouls

— Dark Souls (@DarkSoulsGame) September 21, 2022