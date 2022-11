Ancora prima dello strepitoso successo ottenuto con Elden Ring, From Software era già ritenuta da molti appassionati come uno degli studi di sviluppo più talentuosi sulla piazza. D’altronde parliamo degli autori della saga di Dark Souls e coloro che hanno sdoganato globalmente il sottogenere dei soulslike. Ora, a distanza di ben sei anni dal lancio di Dark Souls 3, un artista ha deciso di riesumare un progetto legato al terzo capitolo della saga che non vide mai la luce.

Sapevate che a un certo punto Dark Souls 3 stava per diventare un metroidvania in 2D in via del tutto ufficiale? Bene, nemmeno noi, ma a renderci nota questa curiosità è stato Thomas Feichtmeir, un artista specializzato nella pixel art che lavora in Tiny Build. In uno dei suoi recenti post su Twitter, questo artista ci svela che anni fa era stato proposto a Bandai Namco un pitch di una versione di Dark Souls 3 in 2D in pieno stile metroidvania.

Come ben sappiamo questa particolarissima versione di Dark Souls 3 (lo potete acquistare su Amazon) non è mai arrivata sul mercato, ma dato che l’NDA è ormai scaduto, questo artista di Tiny Build ha potuto mostrarci una schermata molto sfiziosa. Come possiamo vedere nel suo post su Twitter, l’immagine mette in mostra uno scontro in due dimensioni con l’amatissima Ballerina della Valle Boreale, una delle boss fight più apprezzate del terzo capitolo della serie di From Software.

A Dark Souls 3 – 2D pixelart metroidvania was pitched to Bandai Namco ~6 years ago.

This is now finally out of NDA, so enjoy the visuals created back then. pic.twitter.com/Dt5BDasWbU — Thomas Feichtmeir (@cyangmou) November 8, 2022

Stando a un secondo tweet di Feichtmeir, l’artista ha dichiarato che, per quello che ne sa, From Software non avrebbe dovuto far parte di questo progetto. Questo perché l’IP di Dark Souls appartiene a Bandai Namco, ma non sappiamo come mai la compagnia nipponica non abbia mai portato a termine questo lavoro. Quel che è certo è che un progetto del genere avrebbe entusiasmato e non poco i fan di questa saga.