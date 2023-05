Dark Souls non è mai stato un videogioco con una componente grafica di alto livello, anzi a essere onesti il grosso del lavoro proveniva quasi sempre dal comparto artistico, intento a rendere incredibili ambientazioni non proprio tecnicamente all’avanguardia.

Ma come sarebbe unire tutta la meraviglia visiva dei Souls con un motore grafico di livello? Lo ha ipotizzato “SilasCG“, un utente su YouTube che ha completamente rivisto Anor Londo (uno dei luoghi più celebri della saga di From Software) con l’Unreal Engine 5. Il risultato? Da spacca mascella.

A rendere ancora più notevole l’opera è il modo in cui è stata realizzata: questa Anor Londo, infatti, sfrutta la maggior parte degli asset del videogioco originale, applicando solo un’illuminazione migliore e alcuni nuovi oggetti. La descrizione del video recita: “Volevo vedere come sarebbero stati gli asset di Dark Souls Anor Londo nell’Unreal Engine 5 con un’illuminazione di alta qualità, quindi ho realizzato questo video. Ho aggiunto alcuni elementi, ma la maggior parte di essi sono ancora asset di Dark Souls 1. Ci sono altri video in arrivo che dovrebbero mostrare vecchi asset di videogiochi in UE5 o addirittura rifacimenti completi di livelli.”

Come potete vedere anche voi, questa Anor Londo è praticamente fotorealistica e fa anche un po’ sognare gli appassionati dei titoli souls-like. Magari un giorno vedremo un capitolo di From Software che possa unire un comparto artistico importante con un impatto grafico da urlo. Sarebbe davvero bello, dopotutto.