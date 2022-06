Con la saga di Dark Souls From Software ha fatto un qualcosa di fuori dal comune. Non solo il team nipponico è riuscito a realizzare quello che è presto diventato uno dei fenomeni più grandi nella storia del videogioco, ma grazie a un tale travolgente successo si è venuto a creare un nuovo filone videoludico: quello dei soulslike. Ora, a distanza di anni dal lancio di Dark Souls 3, un gruppo di fan sta realizzando un ambizioso DLC fan-made che vi lascerà senza parole.

Parliamo di Dark Souls Archthrones, che più che un DLC è una vera e propria rivisitazione originale dell’amatissimo terzo capitolo della saga From Software. Il team di ragazzi che sta lavorando ad Archthrones ha da poco rilasciato un nuovissimo teaser del proprio DLC. Si tratta di una mod dalle dimensioni gigantesche, caratterizzata da una storia alternativa del tutto originale e cinque mondi unici da esplorare.

Nello specifico, in Dark Souls Archthrones, i giocatori potranno accedere in cinque mondi diversi tramite il Nexus of Embers: un nuovo hub centrale realizzato appositamente per questo DLC fan-made. Ma le novità non terminano qui, dato che i giocatori incontreranno numerosi boss e potranno anche trovare dei nuovi alleati. Inoltre, la mod avrà una versione reinventata di Lothric e altre celebri ambientazioni del capostipite dei souls.

Il gameplay pubblicato da poco ci permette di vedere come cambino molte cose all’interno di questo DLC. Purtroppo, però, al momento non sappiamo quando questo contenuto fan-made verrà reso disponibile pubblicamente, ma quel che è certo è che con una presentazione del genere il team è riuscito ad attirare molte attenzioni sulla propria creazione.