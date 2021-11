Dark Souls è il gioco migliore di sempre! Miyazaki commenta la premiazione

Nella giornata di ieri sono stati pubblicati i vincitori dei Golden Joystick Awards 2021 e quest’anno, tra le categorie, c’è stata anche quella che ha premiato il miglior gioco degli ultimi 50 anni. Il vincitore di questo ambito premio è stato Dark Souls, lasciando indietro una serie di videogiochi che hanno fatto altrettanto la storia del medium. Ovviamente, questa scelta ha generato una marea di discussioni in rete, ma ha scaturito un commento anche da parte di Hidetaka Miyazaki, il director del titolo From Software.

Il commento di Miyazaki alla recente vittoria di Dark Souls è arrivato attraverso Twitter, dove il game director, attualmente al lavoro su Elden Ring, ha dichiarato quanto segue: “È incredibile che gli utenti ci abbiano votato tra i videogiochi nominati, è un grande onore. Grazie a tutti coloro che sono stati coinvolti nello sviluppo e nel supporto del titolo, inclusi From Software e Bandai Namco Entertainment, e soprattutto grazie agli utenti che hanno giocato e supportato il gioco. Vi sono davvero grato.”

Parole molto dolci quelle del game director di Dark Souls, il quale ha poi continuato svelando che all’epoca dello sviluppo del titolo, molti sviluppatori di From Software si trovavano alle prime armi su un lavoro del genere. Ora il team è al lavoro su Elden Ring ed è cresciuto e ha preso esperienza, e anche per questo Miyazaki dice di essere commosso dall’aver ricevuto tale premio.

Vi ricordiamo che Elden Ring, il prossimo grande progetto targato From Software, arriverà sul mercato il prossimo 25 febbraio e sarà disponibile per le piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.