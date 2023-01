Molto spesso, nei videogiochi, ci sono elementi di contatto che si ritrovano anche in generi diversi. Non parliamo di elementi di gameplay, ma più che altro di aspetti estetici. Ed è proprio l’estetica a collegare Dark Souls a altri grandi giochi, come Metal Gear Solid e Grand Theft Auto.

A dare il via a questa sorta di collegamento ci ha pensato un utente del forum di ResetEra, che ha parlato di come la schermata You Died, presente nei giochi di FromSoftware, sia diventata un vero e proprio fenomeno popolare. Non è però l’unico gioco ad aver fatto delle schermate di Game Over un vero e proprio tocco d’arte. Le schermate dei giochi di FromSoftware sono infatti al pari di altre più classiche, come appunto quelle di GTA e Metal Gear Solid.

Nel caso di Rockstar Games, la schermata del Wasted (ovvero Massacrato), che viene visualizzata dopo ogni morte del giocatore, ha avuto il merito di crearsi un vero e proprio culto, con tanto di un subreddit dedicato. Per quanto riguarda invece Metal Gear Solid, la schermata di Game Over continua a essere un vero e proprio elemento caratteristico della serie e del primo capitolo, che debuttò su PlayStation 1.

Ci sono poi altri esempi di schermate classiche che sono rimaste nel cuore dei videogiochi, come per esempio quelle dei primi Zelda. E gli esempi continuano. Quello che però è sicuramente importante è come FromSoftware sia riuscita a creare un elemento talmente tanto distintivo dei suoi giochi da essere immediatamente riconoscibile. E di elementi del genere, che diventano iconici in poco tempo, il mondo dei videogiochi ne è ovviamente pieno, ma si tratta di qualcosa che non deve essere dato per scontato. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

