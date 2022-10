Da qualche mese gli appassionati di Dark Souls, nello specifico coloro che giocano alle versioni PC di questa trilogia, stanno penando per riuscire ad accedere alla modalità online, incappando anche in situazioni che vanno oltre i videogiochi stessi. Quest’anno, infatti, tutti i server dei primi tre Dark Souls su PC sono stati temporaneamente chiusi per via di un exploit attraverso cui gli hacker riuscivano a entrare nei computer degli appassionati attraverso il gioco, ottenendo tutti i loro dati sensibili, portando a una fulminea reazione dello sviluppatore.

Online features for the PC version of Dark Souls II: Scholar of the First Sin (DX11) have been reactivated.

Online features for the base version of #DarkSouls II for PC (DX9) will be made available at a later date.

Our thanks for your continued patience and support. pic.twitter.com/OihQUJOIbu

— Dark Souls (@DarkSoulsGame) October 25, 2022