Dark Souls: l’intera serie scontata su Humble Store fino al 75%

Come da consolidata consuetudine, anche questa settimana Humble Store propone i suoi sconti sui più coinvolgenti e amati brand del mondo dei videogiochi, stavolta dedicati esclusivamente al brand di Dark Souls che, nel corso del tempo, è riuscito ad appassionare numerosissimi giocatori nonostante la sua difficoltà ed il suo approccio non proprio “amichevole”. A colpire è soprattutto la promozione relativa il terzo capitolo, Dark Souls III, disponibile sullo store sia in versione liscia che deluxe, comprendendo quindi le espansioni aggiuntesi al gioco dopo la sua uscita. Entrambe le edizioni sono state scontate del 75%, il che significa che potrete portarvi a casa una tra le due edizioni rispettivamente al prezzo di 14,99€ e 21,24€.

E non è tutto, perché oltre alla serie di Dark Souls, su Humble Store questa settimana si fanno largo anche altri sconti dedicati ad altri titoli, forse non così eclatanti dal punto di vista del favore popolare, ma comunque molto intriganti, specie al prezzo proposto. Stiamo parlando di giochi come il cupo ma appassionante This War of Mine, scontato fino al 75% in ognuna delle sue diverse edizioni, nonché dei due titoli Ubisoft dedicati al mondo di South Park, i cui videogame sono riusciti nell’impresa (non da poco) di riproporre con lo stesso piglio della serie animata lo stile, le tematiche e persino il linguaggio dello scorretto cartoon in onda su Comedy Central.

Di seguito vi proponiamo la nostra selezioni di videogame in offerta, sia per quanto riguarda Dark Souls che per tutte le altre proposte disponibili. Come sempre l’invito è quello di approfittare subito delle promozioni visto che esse saranno attive fino a domenica 17 novembre! Per tutti i prodotti in sconto, invece, non dovrete far altro che consultare la pagina dedicata alle offerte, reperibile anche cliccando sul banner sottostante.

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

La nostra selezione di offerte

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!