Dark Souls Nightfall: il seguito fan-made in una fantastica mod

Nella giornata di ieri la community di Dark Souls è letteralmente impazzita dopo che un modder ha postato un video di una nuova creazione chiamata Nightfall. Si tratta a tutti gli effetti dell’ennesima mod dell’universo creato da Hidetaka Miyazaki, ancora oggi uno dei titoli più giocati di sempre. Dopo aver visto progetti di ogni tipo, alcuni anche bizzarri, ecco che ci viene presentato un lavoro tanto affascinante quanto ben fatto, capace di trasformare l’opera sotto certi versi in un vero sequel del primo storico capitolo. Il mastodontico progetto è nelle mani di una serie di sviluppatori tra cui Grimrukh famoso per aver creato Daughter of Ash, mod molto apprezzata dalla folta community.

Dark Souls Nightfall ci farà iniziare l’avventura al termine del gioco, per la precisione seguendo la linea del finale Oscuro quando il non morto prescelto dopo aver sconfitto Lord Gwyn decide di non ravvivare la fiamma. Impersoneremo quindi uno dei primi nemici, una volta superata la prima area invece di finire nel Santuario del Legame del Fuoco raggiungeremo la Fornace della Prima Fiamma dove vedremo in lontananza l’eroe scomparire dopo aver eliminato il temibile boss finale.

La cosa che però salta subito all’occhio è la modifica al gameplay, potremo eseguire quindi scatti fulminei portandoci ad avere un approccio decisamente più aggressivo rispetto al titolo originale. Ci saranno inoltre diversi oggetti nuovi con descrizioni inedite, NPC oltre ad un ciclo giorno/notte. Il video dimostrativo, che potete vedere proprio qui di seguito, dura la bellezza di 18 minuti. La mod, ovviamente, è ancora in work in progress e quindi al momento non ci è dato sapere quando verrà lanciata ufficialmente, vi ricordiamo infine che tale creazione sarà compatibile con la remastered di Dark Souls.

Cosa ne pensate di questo progetto? Qual è la vostra mod preferita di Dark Souls? Fateci sapere le vostre impressioni con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per scoprire tutte le novità in ambito videoludico.