Anche dopo l’uscita di Elden Ring, gli appassionati delle produzioni From Software continuano a discutere e a dare importanza anche a Dark Souls. Inutile negarlo, proprio con il primo capitolo di questa saga il team di Miyazaki e compagnia ha trovato estrema popolarità, e oltre a From, anche molti fan devono molto alle prime avventure ambientate a Lordran. Per questo, c’è un appassionato in particolare che ha deciso di racchiudere in due tomi tutta la mitologia della saga che ha dato il via al fenomeno dei souls.

L’autore di questa opera meravigliosa è conosciuto in rete con il nickname di ‘Lokey’, ed è riconosciuto dalla community di appassionati come uno degli studiosi più attenti alla mitologia di Dark Souls. Da diverso tempo questo grande appassionato delle opere From Software approfondisce la storia e i temi dell’originale Dark Souls e ora, con l’imminente decimo anniversario del gioco, ha inserito tutto ciò che sa in due tomi che sono attualmente in preordine.

La raccolta prende il nome di Abyssal Archive, e come possiamo leggere sul sito questo progetto è il culmine di anni di ricerche e scritti dello stesso Lokey. Questo fan ha combinato la sua comprensione della lingua giapponese alla sua profonda familiarità con l’opera di Miyazaki per estrarre dal materiale di base di Dark Souls diverse intuizioni uniche. In questi due volumi con copertina rigida ci sono interessati approfondimenti che aiuteranno gli appassionati a comprendere meglio le storie di Lordran, nonché tutte le imprese e le relazioni intricate dei suoi personaggi.

Oltre a tutto questo, all’interno dei due tomi è presente una meravigliosa mappa di Lordran disegnata a mano dall’artista Judson Cowan. Se questo progetto vi incuriosisce, sappiate che è già possibile prenotare il tutto a questo indirizzo. Oltre alla versione classica, sono in pre-order anche due versioni limited edition.