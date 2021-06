Dark Souls: utente scopre e condivide scorciatoie, ma qualcosa non torna

Il 21 e 22 giugno ci sarà l’Amazon Prime Day, due giorni ricchi di offerte e sconti a tempo limitato! Per non perderne nemmeno una, date uno sguardo alla nostra pagina dedicata.

Dark Souls è uscito quasi dieci anni fa, ma continua ancora oggi ad appassionare milioni di utenti. Tra questi, in molti si dilettano in una delle sfide più complesse: le speedrun. Perciò, cercano sempre nuovi modi di tagliare porzioni di mappa per arrivare prima verso il finale del gioco. Ciò è possibile grazie al level design perfetto dell’opera di Miyazaki, labirintico e strettamente collegato, al punto da risultare, tutt’oggi, una delle opere videoludiche migliori di sempre sotto questo punto di vista.

Un utente ha “scoperto” una nuova scorciatoia di Dark Souls che porterebbe il giocatore a tagliare dal Santuario del Legame del Fuoco (primo falò di Lordran, nonché punto di collegamento fra varie porzioni di mappa) fino alla Città Infame; però, qualcosa non torna. Di fatto, analizzando il video in calce alla news, l’utente lascia cadere il Pendente, un oggetto che i fan del titolo interpretano come l’avviso di uno scherzo (non ha infatti alcuna funzione all’interno del gioco). Successivamente, si lancia giù verso un’area non caricata, cercando di sfruttare delle piattaforme invisibili che individua grazie alle frecce.

Eppure, quelle piattaforme non esistono: sono state caricate dall’utente che, con molta probabilità, utilizza mod/cheat. A conferma di tale ipotesi, infatti, è l’utilizzo dell’incantesimo Fall Control che non permette di restare in vita gettandosi da grandi altezze; proteggerebbe parzialmente il giocatore (non del tutto) qualora saltasse da piccole altezze. In conclusione, è possibile saltare dal Santuario del Legame del Fuoco fino alla palude sotto la Città Infame senza usare mod? La risposta è semplice: no. Pertanto, non credete a tutti i video che trovate sul web; specialmente alle scorciatoie create da ‘king bore’.

NEWLY DISCOVERED SHORTCUT FROM FIRELINK SHRINE TO BLIGHTTOWN IN DARK SOULS

(how was anybody supposed to find this??) pic.twitter.com/U5GBfCLhjy — king bore haha/geeeeeorge (@king_bore_haha) June 19, 2021

