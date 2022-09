Fin dal suo lancio in accesso anticipato, sull’Epic Games Store, nel corso del 2021, Darkest Dungeon 2 è riuscito ad attrarre l’attenzione di una grande fetta di pubblico che si è immediatamente lanciata all’avventura. Nell’eccitazione, però, sono sorte anche alcune problematiche che hanno fatto reagire la sua community, fra queste c’era la mancanza di un adeguato sistema di progressione, ad esempio. Tutto sta per cambiare grazie ad un nuovo aggiornamento in arrivo per il titolo, attraverso il quale, finalmente, si potrà accedere a un sistema di crescita e gestione delle classi e oggetti direttamente dall’Altare della Speranza.

Darkest Dungeon II

Il nuovo aggiornamento di Darkest Dungeon 2, garantirà quindi ai suoi giocatori l’ottenimento delle Candele della Speranza in relazione al completamento di alcuni specifici obiettivi, e imprese all’interno del gioco. Attraverso di queste avremo la suddetta progressione del personaggio, con i relativi potenziamenti e crescita statistica. Ovviamente più si sceglieranno viaggi pericolosi e più le ricompense saranno elevate, con la possibilità di riposarsi alle varie locande nei momenti di pausa. Queste ultime sono centrali per la conservazione delle candele ottenute fino a quel momento, almeno secondo lo sviluppatore stesso di Darkest Dungeon 2, Red Hook Studios, riportando che: “È sempre meglio arrivare alla prossima locanda”.

Il mantenimento delle proprie candele, quindi, è strettamente connesso ai vari pericoli lungo il cammino, con la possibilità di perderle in qualsiasi momento. Soltanto un’area di Darkest Dungeon 2 rappresenta un’eccezione in questo senso, quella finale (attualmente parlando), in cui è possibile mantenere il proprio bottino anche a seguito di una sconfitta. Avere un gran numero di candele significa incrementare le proprie spese all’Altare suddetto. Qui si potrà investire in una delle categorie a disposizione del giocatore: Oggetti, Memorie, Eroi e Miglioramenti Generali.

Parlando dei delle Memorie, queste saranno strettamente connesse alle vite degli eroi in Darkest Dungeon 2, con la possibilità di conservarsi fino alla fine diventando anche più potenti, o di scomparire in breve tempo. Parlando degli eroi Red Hook ha inoltre spiegato: “Mentre il loro livello di maestria verrà ripristinato, gli eroi sopravvissuti [al viaggio] manterranno anche il loro percorso e il nome. Inoltre, gli eroi che sopravvivono a una battaglia finale con un boss potranno avere una memoria aggiuntiva. Queste caratteristiche persisteranno fino alla morte dell’eroe”.

In aggiunta, più candele verranno investite nell’Altare e più ne verrà ripristinata la vecchia gloria estetica, ricordandovi che questo aggiornamento di Darkest Dungeon 2 è disponibile dal 26 settembre su Epic Games Store, lato sperimentale, dato che la sua installazione porterà alla cancellazione dei progressi precedenti in game.