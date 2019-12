Darksiders Genesis: l’aggiornamento aggiunge un nuovo livello di difficoltà

Come sempre, dicembre non è stato un mese densissimo di uscite, ma gli appassionati di videogame hanno comunque avuto qualche novità tra le mani, come ad esempio Darksiders Genesis, nuovo capitolo spin-off della serie principale che da un action in terza persona si trasforma in un diablo-like. In queste settimane successive all’uscita, il gioco è stato aggiornato e, ora, con un nuovo update ottiene qualche novità interessante.

Oltre a una serie di modifiche e miglioramenti alle prestazioni del gioco, e ad alcune correzioni di bug e affini, questo nuovo aggiornamento di Darksiders Genesis propone una nuova difficoltà chiamata “Mayhem”, la quale dovrebbe seriamene mettere alla prova gli appassionati. Inoltre, è ora possibile cambiare la velocità di gioco in single player e in co-op splitscreen.

Vi ricordiamo che Darsiders Genesis è disponibile su PC e Google Stadia, le versioni console arriveranno più avanti, all’inizio del 2020. Potete leggere le nostra recensione a questo indirizzo.

“Darksiders Genesis è un titolo solido e deciso, che non sfigura al cospetto degli illustri predecessori ma che non riesce purtroppo ancora a far entrare l’intrigante saga nel firmamento dei capolavori. Un ottimo level design, un gameplay dinamico e una direzione artistica di livello rendono però Darksiders Genesis un titolo assolutamente consigliato per tutti gli amanti degli hack ‘n’ slash, che troveranno nel titolo di Airship Syndicate un’opera completa ed ammaliante. Peccato solo per una telecamera fin troppo fastidiosa e delle boss battle non all’altezza del resto dell’esperienza.”