Darksiders Genesis: Amazon svela il gioco di THQ

Darksiders Genesis compare su Amazon.com: ecco tutti i dettagli svelati dal sito di e-commerce prima ancora della presentazione ufficiale.

Se ne chiacchierava da qualche tempo e i rumor avevano già anticipato il nome del prossimo capitolo di Darksiders, ma ora arriva una conferma che, per quanto non realmente ufficiale, può essere considerata definitiva. Amazon.com ha messo in lista Darksiders Genesis, il prossimo gioco di THQ della serie dedicata ai Cavalieri dell’Apocalisse, arrivata al terzo titolo lo scorso autunno con Darksiders 3. Potete trovare la pagina prodotto a questo indirizzo, ma poco sotto vi abbiamo riportato uno screen, nel caso nel quale venga messa offline.

Secondo quanto riportato, Darksider Genesis è in uscita quest’anno, ma la data (31 dicembre 2019) pare unicamente un placeholder. Possiamo leggere anche una descrizione del gioco: “Dall’alba della creazione, l’Arso Consiglio ha mantenuto l’equilibrio nell’esistenza. Adempiendo ai propri compiti, I cavalieri dell’apocalisse, Nephilim (potenti essesi nati dall’unione tra angeli e demoni) hanno dedicato la propria esistenza all’Arso Consiglio e hanno quindi ottenuto un grande potere. Eppure, questa forza ha avuto un tragico costo: i Cavalieri hanno dovuto eliminare il resto della propria specie. Ciò che è seguito è uno scontro all’ultimo sangue nell’Eden dove i Cavalieri, obbedendo all’Arso Consiglio, hanno annientato i Nephilim.”

“Ancora freschi di combattimento nell’Eden, Guerra e Conflitto hanno ottenuto un nuovo compito: Lucifero, l’enigmatico e ingannevole re dei demoni, sta tramando per sconvolgere l’Equilibrio, donando grandi poteri ai demoni dell’Inferno. Guerra e Conflitto devono dare la caccia a questi signori degli inferi, ottenere informazioni e farsi strada all’interno di una cospirazione demoniaca che minaccia di distruggere per sempre l’Equilibrio e distruggere la struttura stessa della Creazione. Darksiders Genesis è un action adventure che permetterà di farsi largo tra orde di demoni, angeli e ogni cosa esista nel mezzo, lunga la strada per l’Inferno usando pistole e spade. Genesis dà la possibilità, per la prima volta, di vedere cosa è accaduto prima ancora dell’inizio della serie, narrata nel primo Darksiders, oltre a introdurre un nuovo Cavaliere, Conflitto.”

Dalle immagini possiamo vedere che si tratterà di un titolo con visuale isometrica. Darksiders Genesis è sviluppato da Airship Syndicate, creatori di Battle Chasers: Nightwar. Il gioco dovrebbe uscire per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Per ora si tratta solo di un leak, quindi dobbiamo comunque aspettare una conferma ufficiale.