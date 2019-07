Darksiders Genesis: annunciate Collector’s e Nephilim Edition

Poche ore fa, THQ Nordic ha annunciato che anche Darksiders Genesis avrà le Collector's Edition in versione Standard e Nephilim.

Poche ore fa, THQ Nordic ha annunciato che anche Darksiders Genesis avrà la sua Collector’s Edition e non solo. Il publisher metterà a disposizione anche un’altra versione limitata a sole 5.000 copie in tutto il mondo, soprannominata: Nephilim Edition.

La Collector’s Edition base di Darksiders Genesis al prezzo di 109,99 dollari, comprende al suo interno:

Copia di Darksiders Genesis

Confezione steelbook da collezione

Statua di Conflitto da 22,5 centimetri

Artbook

Soundtrack

Stickers

Decisamente di maggior prestigio sarà la Nephilim Edition, con un prezzo di vendita fissato a 379,99 dollari, contiene:

Copia di Darksiders Genesis

Confezione steelbook da collezione

Statua di Conflitto da 22,5 centimetri

Artbook

Soundtrack

Sticker

Darksiders: The Forbidden Land – Gioco da tavolo ufficiale

Darksiders Genesis è un gioco di ruolo hack e slash, sviluppato dallo studio americano Airship Syndicate e pubblicato da THQ Nordic. È considerato uno spin-off prequel della serie Darksiders e presenterà come protagonista il quarto Cavaliere dell’Apocalisse: Conflitto. Conflitto collaborerà anche con suo fratello Guerra.

In questo nuovo capitolo, torneremo all’alba della creazione, tempo in cui il Consiglio ha mantenuto l’equilibrio attraverso l’esistenza. Fino a quando ai Cavalieri fu ordinato di usare la loro ritrovata forza per spazzare via il resto della loro specie. Quello che seguì fu una sanguinosa battaglia nell’Eden dove i Cavalieri, obbedendo alla volontà del Concilio, annientarono i Nefilim. Ancora scossi dagli eventi dell’Eden, Guerra e Conflitto hanno ricevuto un nuovo incarico: Lucifero, sta complottando per sconvolgere l’equilibrio. I due fratelli dovranno dare la caccia al Re degli Inferi raccogliendo informazioni e facendo, lungo la loro strada, tortuose e dolorose scoperte.

Ricordiamo che il gioco sarà disponibile nel corso del 2019 per Google Stadia, Microsoft Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One.