Darksiders Genesis costa di più su Google Stadia

Lo scorso 5 dicembre è uscito su PC e Google Stadia Darksiders Genesis, quarto capitolo e spin-off prequel della celebre saga, con le versioni console attese solamente per il prossimo 14 febbraio 2020. Un titolo dinamico e divertente, ma che purtroppo a quanto pare è disponibile sulla soluzione di gaming in streaming di Google ad un prezzo inspiegabilmente maggiorato.

Darksiders Genesis è infatti disponibile su una vasta gamma di store per PC, come Steam, Gog e Humble Bundle, ad un prezzo che varia fino ad un massimo di 29,99 euro mentre nello store di Stadia il medesimo titolo viene proposto a 10 euro in più, ossia a 39,99 euro.

La motivazione dietro tale scelta è purtroppo sconosciuta e THQ Nordic, interrogata sulla questione, ha preferito non illustrare il perché di tale differenza di prezzo.

Decina di euro in più o in meno l’ultima opera di Airship Syndicate e THQ Nordic è estremamente interessante. Come riporta anche la nostra recensione, che potete trovare comodamente qui, infatti: “Darksiders Genesis è un titolo solido e deciso, che non sfigura al cospetto degli illustri predecessori ma che non riesce purtroppo ancora a far entrare l’intrigante saga nel firmamento dei capolavori. Un ottimo level design, un gameplay dinamico e una direzione artistica di livello rendono però Darksiders Genesis un titolo assolutamente consigliato per tutti gli amanti degli hack ‘n’ slash, che troveranno nel titolo di Airship Syndicate un’opera completa ed ammaliante. Peccato solo per una telecamera fin troppo fastidiosa e delle boss battle non all’altezza del resto dell’esperienza.”

Che ne pensate di questa notizia e di Google Stadia in generale, la soluzione di gaming in streaming del colosso di Mountain View vi ha a oggi convinto? Fateci sapere che ne pensate a riguardo direttamente nei commenti.