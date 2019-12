Darksiders Genesis, disponibile il trailer con i giudizi della stampa internazionale

Uno dei titoli più interessanti di questo freddo mese di dicembre è senza ombra di dubbio alcuno Darksiders Genesis, interessante e riuscita commistione tra un top-down shooter e un hack ‘n’ slash uscita su PC e Google Stadia lo scorso 5 dicembre. Un titolo, quello di Airship Syndicate che, nonostante i numerosi e rilevanti punti di differenza con i principali episodi della saga, è comunque riuscito a convincere abbondantemente pubblico e critica, regalandoci un’esperienza degna di nota.

Proprio per celebrare questa notevole accoglienza il canale ufficiale della serie ha recentemente pubblicato il classico trailer contenente i giudizi della stampa internazionale, con il tutto ovviamente intervallato da una serie di scoppiettanti scene gameplay.

Nonostante, come dicevamo poco fa, Darksiders Genesis sia già uscito su PC lo sbarco su console è ancora abbastanza lontano: il titolo di Airship Syndicate arriverà infatti su PS4, Xbox One e PC il prossimo 14 febbraio 2020.

Del resto un trailer di questo tipo è assolutamente doveroso vista la qualità insita nell’opera. Come riporta anche la nostra recensione, che potete trovare comodamente qui, infatti: “Darksiders Genesis è un titolo solido e deciso, che non sfigura al cospetto degli illustri predecessori ma che non riesce purtroppo ancora a far entrare l’intrigante saga nel firmamento dei capolavori. Un ottimo level design, un gameplay dinamico e una direzione artistica di livello rendono però Darksiders Genesis un titolo assolutamente consigliato per tutti gli amanti degli hack ‘n’ slash, che troveranno nel titolo di Airship Syndicate un’opera completa ed ammaliante. Peccato solo per una telecamera fin troppo fastidiosa e delle boss battle non all’altezza del resto dell’esperienza.”

Che ne pensate di questa notizia, avete già avuto modo di recuperare questo prequel ispirato alle avventure dei quattro cavalieri dell’apocalisse o state aspettando invece la sua uscita su console? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti!