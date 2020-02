Darksiders Genesis: le vendite hanno superato le aspettative

Darksiders Genesis è stato un interessante esperimento, che ha portato il brand ad abbandonando l’approccio action adventure in terza persona dei giochi precedenti, optando per uno stile isometrico che si rifà a un sistema che strizza l’occhio ai Diablo-Like. Il titolo è uscito su PC e Google Stadia lo scorso dicembre ottenendo una ricezione e delle vendite più che positiva da parte dei videogiocatori.

Durante la recente conferenza finanziaria di Embrace Group, la compagnia madre di THQ Nordic, Lars Wingefors ha dichiarato che Darksiders Genesis ha venduto più che bene durante il suo periodo di lancio e che le prestazioni sul mercato del titolo ha mantenuto un ritmo costantemente elevato, andando a superare persino le aspettative dell’editore.

Nello specifico Wingefors ha dichiarato ciò che segue: “Penso che Darksiders Genesis abbia avuto una solida ricezione da parte dei giocatori. È stato ben accolto e poi ha continuato a vendere anche dopo la finestra di rilascio, quindi direi che il titolo è riuscito a superare le nostre aspettative”.

Vi ricordiamo che Darksiders Genesis è uscito per PC e Google Stadia lo scorso dicembre, mentre è stato lanciato per le console PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch solamente pochi giorni fa. Vi aspettavate una ricezione così positiva da parte del pubblica verso Darksiders Genesis? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione dedicata ai commenti.