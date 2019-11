Darksiders Genesis, un video mostra i primi minuti di gioco

Uno dei titoli più attesi di dicembre è senza ombra di dubbio alcuno Darksiders Genesis, spin-off prequel della celebre saga che ci metterà nei panni dei due cavalieri dell’apocalisse Conflitto e Guerra e che getterà le basi per quelle che saranno le vicende narrate dai tre episodi principali.

Il titolo, che promette di riproporre l’esperienza classica della serie con una visuale isometrica, ha fin da subito incuriosito e, finalmente, dopo una lunga attesa è possibile osservare più da vicino le primi fasi dell’opera grazie al video di IGN che potete trovare comodamente qui sotto.

Più di 15 minuti di video in cui ad emergere fin dai primi istanti sono la grande dinamicità del titolo ed ad uno stile artistico decisamente ispirato.

Questi primi minuti di gioco sembrano quindi confermare le nostre primissime e positive impressioni sull’opera. Come potete leggere anche nella nostra anteprima, che trovate comodamente qui, infatti: “Darsiders Genesis è un titolo che potrebbe approfondire in maniera interessante la lore di Darksiders, regalando nel contempo un gameplay frenetico e divertente e altamente fedele agli originali con visuale in terza persona. Graficamente non sorprende, ma artisticamente riesce a donare ambientazioni molto gradevoli e ispirate.”

Darksiders Genesis è atteso su PC e Google Stadia il prossimo 5 dicembre mentre per le versioni Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch ci sarà da attendere un po’ di più: uscita prevista 14 febbraio 2020.

Che ne pensate di questa notizia e di quanto mostrato nel lungo video qui sopra, Darksiders Genesis è riuscito a catturare il vostro interesse? Darete un’opportunità all’opera o per voi si tratta di qualcosa di fin troppo diverso dallo stile della saga a cui eravate abituati? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti!