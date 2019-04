Data di uscita di Borderlands 3 scoperta dai fan?

La data di uscita di Borderlands 3 non è ancora stata annunciata, ma un utente di Reddit ritiene di averla scoperta all'interno del trailer.

La scorsa settimana, durante il PAX East 2019, Gearbox Software ha svelato ufficialmente Borderlands 3, il nuovo capitolo di una delle serie sparatutto più apprezzate dal pubblico. Abbiamo avuto modo (non senza qualche difficoltà tecnica) di vedere un primo trailer ma, ovviamente, non è stata svelata la data di uscita ufficiale. I fan, però, non si sono dati per vinti e sono andati in cerca di indizi all’interno del filmato per poter svelare la data di uscita di Borderlands 3.

Un utente di Reddit, tale Zottelpanda, ritiene di aver scoperto qualcosa in merito. L’utente afferma che nel filmato appaiono due edifici con riportato in bella vista un numero. In queste scene non ci sono altri elementi interessanti e sembra fatto apposta per attirare l’attenzione su di essi. Possiamo vedere le immagini qui sotto.

Come potete notare, ci sono un 10 e un 01 che indicherebbero il primo di ottobre oppure il dieci gennaio: l’opzione più probabile sarebbe il mese autunnale, sia perché il primo capitolo e il Pre-Sequel sono stati rilasciati in quel mese (il 2 è uscito a settembre, comunque vicino), sia perché il primo di ottobre è un giovedì, un giorno spesso scelto per pubblicare i giochi.

Inoltre, ottobre 2019 è il decimo anniversario del primo gioco e sarebbe una data di uscita di Borderlands 3 perfetta. Ovviamente questi numeri potrebbero non avere alcun significato, o anche essere parte di una sequenza più grande e complessa. Quel che è certo è che, nel teaser trailer “Mask of Mayehm”, Gerabox aveva inserito vari elementi nascosti, alcuni dei quali spiegati durante la conferenza del PAX East, quindi non sarebbe troppo sorprendente se anche nel vero trailer del gioco venisse nascosta un’informazione così importante come la data di uscita di Borderlands 3. Diteci, secondo voi potrebbe essere in uscita a breve termine, oppure pensate che dovremo attendere ancora molto?