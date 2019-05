Dauntless: DLC e monete virtuali, ecco quanto costano

Dauntless è un GDR online di successo. Il gioco prevede anche dei DLC e ha una valuta virtuale; scoprite i relativi costi.

Dauntless è uno dei nuovi titoli approdati su console da poco nonostante sia uscito per PC diverso tempo fa, come open beta. Il nuovo gioco free to play orientato completamente al multiplayer, molto simile a Monster Hunter sia come meccaniche di gioco che come ambientazione, è riuscito a ottenere un enorme successo in soli pochissimi giorni: parliamo di più di 5 milioni di giocatori da dopo la sua uscita effettiva lo scorso 21 maggio.

Essendo un titolo gratuito, al suo interno è ovviamente possibile trovare un sistema di microtransazioni. Un sistema monetario virtuale, chiamato Platino, che può essere ottenuto con soldi reali. Di seguito trovate una lista con i possibili acquisti monetari in Dauntless.

Prezzi moneta virtuale Dauntless:

1.000 Platino: 9.99€ – in omaggio 150 Platino Bonus

2.500 Platino: 24.99€ – in omaggio 650 Platino Bonus

5.000 Platino: 49.99€ – in omaggio 1.700 Platino Bonus

10.000 Platino: 99.99€ – in omaggio 4.000 Platino Bonus

Oltre all’acquisto della valuta virtuale del gioco è possibile acquistare anche dei pacchetti di contenuti extra (DLC), come Arrivo Tempestivo e Tecnoslayer; acquistabili al rispettivo prezzo di 9.99€ e 39.99€. I due pacchetti offrono al giocatore anche dei contenuti esclusivi, come una somma di Platino, 1.000 se acquistate Arrivo Tempestivo e 5.400 se acquistata Tecnoslayer e diverse fiches Asso.

Il DLC Tecnoslayer offre ai giocatori anche alcuni oggetti cosmetici per l’armatura, uno stile per lanterna, un tessuto per lo Stendardo, un razzo segnalatore e un sigillo per lo Stendardo, da poter applicare al proprio personaggio. Vi ricordiamo che sul nostro sito è possibile trovare le nuove sfide settimanali che sono state introdotte in Dauntless da poco, e una guida alle migliori armi per poter iniziare con il verso giusto a giocare e poter cacciare le varie ed enormi creature del mondo di gioco.

Dauntless è disponibile sia per PC che per PlayStation 4 e Xbox One. Se volete scaricare il gioco per poterlo provare vi invitiamo di visitare il sito ufficiale del gioco da PC, mentre per console vi basterà scaricarlo direttamente dal relativo store.

State giocando a Dauntless? Vi sta piacendo?