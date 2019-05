Dauntless: guida all’arma e all’equipaggiamento più forte

Dauntless è un GDR free to play simile a Monster Hunter. All'interno del gioco è possibile trovare molte armi. Oggi vi mostriamo una delle build più forti

Dauntless è il nuovo GDR free to play che si basa sulla componente multiplayer e anche co-op, sviluppato dalla software house Phoenix Labs; fondata da Jesse Houston, uno degli ex sviluppatori di Riot Games, può vantare nel proprio organico vari ex sviluppatori di note case sviluppatrici, come BioWare, Capcom e Blizzard. Dalla sua effettiva uscita per PC, PS4 e Xbox One, il gioco ha ottenuto un ottimo successo, superando tranquillamente la soglia dei 4 milioni di giocatori unici.

Definito come il fratello di Monster Hunter, in Dauntless prenderemo le sembianze di un Cacciatore, incaricato di riportare l’ordine nel mondo dopo che questo è stato colpito da una catastrofe, liberando a sua volta delle creature mostruose chiamate Behemoth. Il nuovo GDR offre ai propri giocatori una vasta scelta di armi sia da melee che da distanza, con la possibilità di creare e potenziarle. Oggi vogliamo suggerirvi una delle attuali build più forti del gioco, basata maggiormente sulla velocità di attacco tramite l’utilizzo dei Ripetitori Ostiani.

Build Dauntless Ripetitori Ostiani:

Celle: +3 Celle Predatori, +3 Celle Swift.

Proiettili: I proietti consigliati variano in base dal tipo di combattimento contro i Behemoth.

Caricatore: Full-Bore Chamber +15

Impugnatura: Impugnatura del Capitano +15. Se si sta giocando in co-op si può anche utilizzare l’impugnatura del Sabotatore.

Prisma: Prisma Ustionante +15

Mod: Rivista Fortunata

Le Celle possono potenziare il vostro equipaggiamento , vi basterà infonderle nelle armi, armature o lanterne, direttamente dalla schermata di equipaggiamento. Per quanto riguarda invece l’equipaggiamento da utilizzare con questa build di seguito trovate quello consigliato.

Equipaggiamento Consigliato:

Elmo: Casco Infernale +15 – Perks: +3 Ragehunter – Cella: +3 Cella di Furia Evasiva

Busto: Corazza Infernale +15 – Perks: +3 Fuso – Cella: +3 Cella di Furia Evasiva

Braccia: Braccia Infernali +15 – Perks: +3 Fuso – Cella: +3 Cella Ragehunter

Gambe: Stride of Thorns +15 – Perks: +3 Predator – Cella: +3 Cella Conduit

Lanterna: Occhio di Drask – Cella: +3 Cella Conduit

Seguendo questa guida avrete una maggiore velocità di attacco contro le creature che abitano il mondo di Dauntless. Sul nostro sito è possibile trovare anche una guida relativa alle migliori tipi di armi per iniziare a giocare e che è possibile trovare all’interno dell’RPG. Vi ricordiamo che se volete provare Dauntless vi basterà andare sul sito ufficiale del gioco che trovate qui.