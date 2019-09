Dauntless uscirà dall’accesso anticipato questo mese

Dopo anni di accesso anticipato Dauntless si accinge a fare il grande salto ed ad uscire in una versione definitiva tra poco meno di un mese.

Uno dei free-to-play più interessanti degli ultimi anni è senza ombra di dubbio alcuno Dauntless, opera di Phoenix Labs che più di un’ispirazione ha preso dal celebre franchise di Monster Hunter. Nonostante tale somiglianza il titolo è però riuscito a vivere di vita propria e, dopo anni di accesso anticipato, si prepara a fare il grande salto ed ad uscire finalmente in una versione definitiva.

L’attesissima versione 1.0 di Dauntless uscirà infatti tra poco meno di un mese, ossia il 26 settembre 2019. In concomitanza con tale evento farà inoltre capolino sul titolo una nuova espansione, chiamata Aether Unbound, contenente nuove meccaniche e soprattutto nuovi mostri da cacciare.

Nonostante le innegabili somiglianze con altri titoli più blasonati Dauntless è comunque un prodotto decisamente degno di nota. Come riporta anche la nostra recensione, infatti: ” L’obiettivo di Phoenix Lab, del resto, è quello di creare un’esperienza accessibile a più cacciatori possibili, evitando divisioni e puntando tutto sull’aggregazione, perfino tra le varie piattaforme. Un bersaglio che il team di sviluppo ha centrato in pieno con una formula divertente, profonda e immediata, lasciando a pochi click di distanza un mondo pieno di avventure e combattimenti. Dauntless non è un clone e non è una versione free-to-play di nessun altro titolo, bensì è la nuova e leggera forma di un’idea coltivata nel tempo e declinata secondo una prospettiva coraggiosamente originale.”

Che ne pensate di questa notizia, giocavate già al free-to-play o lo proverete solo una volta che sarà uscito dall’early access? Fateci sapere i vostri piani a riguardo direttamente nei commenti!