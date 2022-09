Proprio da oggi è disponibile Metal: Hellsinger, titolo sviluppato da The Outsiders e pubblicato da Funcom. Il titolo, al momento, è disponibile per PC, PlayStation 5 ed Xbox.

Per chi non conoscesse il titolo, Metal: Hellsinger è un FPS ritmico dove l’obiettivo del giocatore è riuscire a sparare a tempo di musica, più si mantiene il ritmo e maggiore sarà il danno provocato (oltre che far salire sempre di più l’intensità musicale). Inutile specificare che il gioco prende spunto da un altro celebre titolo: DOOM. Infatti lotteremo contro orde di demoni in livelli molto simili al prodotto di John Romero. La particolarità, come anticipato, è che si tratta di un gioco ritmico e pertanto la colonna sonora la fa da padrona.

Parlando con il Game Director, David Goldfarb, è emerso che il gioco è nato semplicemente da un’idea di inserire musica metal in un gioco. Una combo che non si vede molto spesso, soprattutto considerando la particolare meccanica dei danni che aumentano se si mantiene (e aumenta) un buon ritmo. Una sorta di Guitar Hero ma senza chitarra.

David ci ha tenuto a precisare che non ci sarà solo l’inferno come mondo principale, ma anche diverse ambientazioni che faranno cambiare modalità di attacco e soprattutto caratterizzate da una palette di colori differente. Essendoci un mondo dove è presente la neve, ci risultava difficile immaginarlo con le fiamme dell’inferno.

I lavori effettivi del titolo sono iniziati nel 2019 con un team di 35 persone, e la maggior parte del tempo (circa sei mesi) è stata dedicata per la creazione dei personaggi. Ovviamente non parliamo soltanto del personaggio principale (noto come l’ignoto) ma anche degli altri presenti nel gioco.

Ciò che ci remava contro era il tempo, ognuno si occupava di una tematica di gioco differente e dopo ci è risultato difficile collegare il tutto, ma non perché non andasse bene ma per il semplice fatto che dovevamo tenere in conto diversi elementi che dovevano in qualche modo suonare in armonia (in tutti i sensi). L’altro aspetto che ci ha dato più di qualche pensiero è stato il trovare qualcuno per la voce narrante e quel qualcuno è stato Troy Baker. All’inizio nessuno sapeva niente del nostro gioco, non avevamo davvero niente da mostrare. Proprio per questo motivo è stato molto difficile avvicinarsi agli artisti dicendo: c’è questa cosa che vogliamo fare, ti interesserebbe? Poi abbiamo avuto la fortuna di conoscere Mikael Stanne dei Dark Tranquillity ed è stato tutto un crescendo. Si sono aggiunti artisti del calibro di: Serj Tankian (System of a Down), Matt Heafy (Trivium), Mikael Stanne (Dark Tranquillity), Bjorn Strid (Soilwork), Alissa White-Gluz (Arch Enemy) e James Dorton (Black Crown Initiate). Dopodiché abbiamo lavorato duramente su alcune meccaniche di gioco, implementando il moltiplicatore Furia, che serve ad aumentare sì il punteggio dei giocatori, ma anche il ritmo della musica. E al moltiplicatore più alto, i giocatori vengono premiati con la voce di tutti gli artisti straordinari menzionati.

Il buon David ha concluso l’intervista parlando di una eventuale modalità multiplayer; purtroppo ha dichiarato che vi è solo la possibilità di sfidare altri giocatori a chi ottiene gli score più alti ma nei programmi di The Outsiders non c’è al momento alcuna modalità multigiocatore vera e propria.

Un concerto incredibile

Nella Hall 6 della Gamescom abbiamo avuto l’opportunità di assistere al più grande concerto di sempre mai tenutosi alla Koelnmesse GmbH di Colonia. Purtroppo mancava il buon Serj dei System of a Down ma si sono esibiti:

Matt Heafy (Trivium, Ibaraki)

Mikael Stanne (Dark Tranquillity)

Dennis Lyxzén (Refused)

Alissa White-Gluz (Arch Enemy)

James Dorton (Black Crown Iniziate, The Faceless)

Da amanti del genere, il coinvolgimento è stato totale; due ore di divertimento puro. Ci hanno particolarmente impressionato le performance di Matt Heafy, fra i primi a dare il suo contributo al gioco e di Alissa White-Gluz (a conti fatti, l’artista più attesa e che abbiamo avuto la fortuna di incontrare di persona).

Non sarà di certo come viverlo di persona ma se volete, potete guardare il full concert al link qui di seguito:

Vi ricordiamo che Metal: Hellsinger è disponibile su PC e console dal 15 settembre 2022.